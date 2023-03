Meteo Assisi 17-19 marzo 2023: arriva un primo weekend primaverile

Torna puntuale, come ogni venerdì, la rubrica curata da Luca Tiberti per Assisi News. Ovviamente le previsioni di oggi riguardano il meteo Assisi 17-19 marzo 2023.

Buongiorno a tutti voi cari lettori, la primavera sembra davvero aver ingranato la quinta marcia in questa prima parte del mese di marzo e noi tutti siamo consapevoli che questo inverno si è rivelato, tolto il peggioramento invernale che abbiamo avuto a Gennaio alla fine decisamente sotto tono. In alta quota, grazie al forte riscaldamento della troposfera, ci si aspettava, io mi aspettavo, un mese totalmente diverso e invece l’Alta pressione africana(questo enorme baluardo spazza-tutto) è riuscita ad inibire sia la neve, sia la pioggia consegnandoci tanta siccità con i nostri suoli spaccati perché aridi e tanti di voi si domanderanno: il resto del mese proseguirà su questo trend? Sembra davvero una domanda semplice alla quale rispondere e invece davvero quelli in arrivo per effetto dei cambiamenti climatici e modelli matematici (certamente da riparametrare con nuovi elementi oggi presenti e che al tempo quando furono concepiti non ve ne erano).

Tutto ciò renderà la vita difficile a noi previsori perché l’evoluzione del tempo dovrà essere da noi interpretata sulla base di evoluzioni poco chiare già a distanze temporali limitate a 1-2 giorni figuriamoci se si provi a guardare oltre.. Capite bene che diventa un rebus.. Questa digressione per rendere più comprensibile la difficoltà oggettiva di fornire previsioni con un’accettabile parvenza di accuratezza. Vediamo tuttavia, cercando di individuare una linea di tendenza quanto più possibile attendibile, l’evoluzione del tempo per il weekend in arrivo, con il meteo Assisi 17-19 marzo 2023 e uno sguardo come sempre attento all’Umbria.

Oggi venerdì e domani sabato: giornate di piena primavera con tanto tanto sole, passaggio di velature appanna-sole a tratti e qualche nube in più tra pomeriggio e sera di sabato e ventilazione debole meridionale. Massime del giorno intorno 18 gradi molto miti per il periodo.

Domenica: giornata con passaggi di nuvolosità alternativa a momenti più soleggiati in un contesto sempre molto mite. Caldo in aumento con punte vicine ai 20 gradi in pianura.

Breve anticipazione per la prima parte della nuova settimana che vedrà tanto tanto sole e clima molto mite. A voi tutti un mio personale ringraziamento. Assieme a quello della redazione di Assisi News per la fiducia che ci date… A presto e buon fine settimana a tutti!

