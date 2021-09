Incidente a Santa Maria degli Angeli, danni ai mezzi

Lo scontro fra via Della Repubblica e via Risorgimento: nessun ferito grave

Incidente a Santa Maria degli Angeli. Lo scontro intorno alle 18.30 di oggi lunedì 6 settembre 2021. Ingenti danni alle auto, nessun ferito grave. Sul posto la Polizia Locale di Assisi.

Incidente avvenuto in Via Della Repubblica all’incrocio con Via Risorgimento in pieno centro cittadino. Non è chiara la dinamica che ha portato le due auto allo scontro.

Uno scontro comunque avvenuto in una zona dove più volte in passato i residenti dell’area hanno sollecitato controlli in merito al traffico stradale laddove ci sono anche molte abitazioni.



