Thomas De Luca (M5S): “Ospedale di Assisi ancora non valorizzato: esempio di come governa la Lega”

“Per il capogruppo della Lega Stefano Pastorelli gli ordini di Partito vengono prima del benessere dei cittadini di Assisi. Per questo ho deciso di interrogare di nuovo la giunta sulla situazione dell’ospedale della città di San Francesco. Francamente ignoro dove troverà il coraggio per mettersi in prima fila durante le elezioni amministrative della sua città, soprattutto dopo che l’assessore Coletto ha sventolato bandiera bianca sull’ospedale di Assisi”. Lo rende noto il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Thomas De Luca.

Il portavoce pentastellato aveva presentato un’interrogazione già a giugno. “Esiste un vero progetto per il potenziamento dell’ospedale di Assisi che provveda a risolvere le gravi criticità in cui si trova in cui si trova, indicando risorse certe e tempistiche per far fronte alle problematiche più urgenti?”. Questa la domanda all’assessore regionale Luca Coletto, nel ‘question time’ del 30 giugno 2021 che ha visto il consigliere del Movimento 5 Stelle indicare tra le criticità da affrontare quelle relative all’assunzione di personale sanitario in grado di garantire la continuità dei servizi, alla manutenzione necessaria alla struttura, alla riparazione delle strumentazioni diagnostiche danneggiate ed inutilizzabili, al potenziamento del Pronto soccorso e al ripristino del Punto nascita e di un servizio di Chirurgia generale a pieno regime.

E oggi Thomas De Luca torna all’attacco: “Una struttura che rappresenta la metafora piena di come la Lega di governo con la sanità pubblica si sta comportando alla stregua di un esecutore testamentario. La logica è quella del piano inclinato che porta alla privatizzazione dei servizi. Per compiere il delitto perfetto basta solo aspettare, mandare in malora le strutture. Non potenziare il personale, non valorizzare le professionalità”, dice il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle.

“Una mattanza che sta colpendo la sanità di tutta la regione ma a cui a pagarne le spese sono principalmente i presidi periferici.

Mi sembra evidente che ci troviamo a un bivio, da una parte le destre in piena continuità con il passato, le privatizzazioni selvagge dei beni comuni, dei servizi, delle partecipate, il depotenziamento della sanità che spalanca le porte ai privati e che grava direttamente sulle tasche dei cittadini. Dall’altra la volontà di tornare a investire e potenziare i beni comuni. La sindaca Stefania Proietti – conclude la nota del consigliere Thomas De Luca – sta facendo ancora i conti con i danni fatti dal centrodestra. Un centrodestra che ha governato fino a pochi anni fa ed oggi non sappiamo con quale faccia si candida a continuare il pessimo lavoro che la giunta Tesei sta portando avanti a livello regionale.

