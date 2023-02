Linee telefoniche ko nella montagna assisana: Proietti scrive al Prefetto

Da mesi (ma anche anni: le prime segnalazioni risalgono al 2018 e allora furono incolpati i ghiri) le linee telefoniche delle frazioni di montagna, sia fissa che mobile, sono interessate da guasti: e così, “ dopo innumerevoli solleciti anche scritti alle società di gestione della telefonia”, il sindaco Stefania Proietti ha interessato il Prefetto di Perugia “al fine di porre fine a una situazione inaccettabile che mantiene isolate per ore centinaia di persone”.

E visto che anche giovedì 26 gennaio 2033 si è verificato “un importante non meglio precisato guasto a una cabina della fibra gestita da Telecom o Tim che ha tenuto isolato il centro storico con impossibilità di utilizzare internet e cellulari, con grave danno e pregiudizio ad attività pubbliche e private”, anche in questo caso di disservizi alle linee telefoniche il sindaco ha interessato il Prefetto di Perugia “al fine di contattare efficacemente i vertici delle società di telefonia per addivenire a una efficace soluzione del problema”.

Sono invece state definitivamente terminate le sistemazioni alle reti elettriche che sono state interessate da un importante guasto a seguito della nevicata del 23 gennaio 2023, nelle frazioni della montagna assisiate interessate dai disagi, che nello specifico erano Paradiso Porziano Santa Maria di Lignano Pieve San Nicolò.

