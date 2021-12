MacBook Pro rubato al figlio, appello di Claudia Travicelli per ritrovarlo

Nella serata di Mercoledì 15 Dicembre alle ore 22.00 circa al figlio dell’ex assessore Claudia Travicelli (contattabile via Facebook) è stato rubato, nel parcheggio coperto del Centro Commerciale Gherlinda (Via Pierluigi Nervi N.6) SS Corcianese Ellera – Corciano (Perugia) un computer MacBook Pro da 16”.

“Lo stesso si trovava, ben nascosto e dall’esterno non visibile, all’interno della sua auto parcheggiata. Vi prego di farmi sapere qualunque cosa possa essere utile a riavere anche solo l’hard disk, all’interno del quale ci sono una marea di file importanti anche di lavoro e molte foto ricordo di famiglia. Naturalmente – dice Claudia Travicelli – il MacBook Pro rubato dopo aver scassinato la serratura dell’auto, da subito è stato bloccato totalmente, prontamente mio figlio ha denunciato il furto e l’accaduto alle Forze dell’ordine. Il computer MacBook è stato bloccato, chi lo ha rubato o ne è in possesso, visto che è totalmente inutilizzabile, ha tra le mani un infruttuoso ed inutile pezzo di alluminio, che non può e non potrà essere sbloccato. Speriamo che questo messaggio arrivi anche a colui o colei che se ne è appropriato, forse sarà una battaglia persa, ma non perdiamo la speranza di ritrovare, oltre a dati importanti anche tanti preziosi ricordi. L’unione fa la forza, aiutateci, grazie e fate girare per favore”.