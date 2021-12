Cocktail di gamberetti (in salsa rosa): ricetta e procedimento

Il cocktail di gamberetti (in salsa rosa) è una ricetta intramontabile, un classico della cucina diffusa un po’ in tutta Italia, anche in Umbria. Un antipasto raffinato e veloce da preparare, adatto per le feste natalizie, dalla vigilia di Natale a Capodanno, buono come aperitivo accompagnato da un’ottima bollicina. Una prelibatezza semplice da realizzare, una ricetta che risale agli ’70/’80, adatta per essere proposta anche per le occasioni importanti, magari servita all’interno di ciotoline monoporzione particolari.

Cocktail di gamberetti, ingredienti (per 4 persone). 600 g di gamberetti, 200 g di maionese, 2 cucchiaini di salsa Worcester, 2 cucchiai di ketchup, 50 ml di panna fresca, 1 cucchiaino di senape dolce, 20 g di cognac, 1 piccolo cespo di lattuga.

Cocktail di gamberetti, procedimento. Il procedimento per realizzare il cocktail di gamberetti è molto semplice e veloce, quello che farà la differenza per la buona riuscita di questa ricetta è la scelta degli ingredienti. I gamberetti, che si accompagnano a una cremosa salsa rosa (o salsa cocktail) e croccanti foglie di lattuga, potranno essere utilizzati freschi o congelati. Iniziate lavando i gamberetti sgusciati e lessateli per 2 minuti circa, poi scolateli e asciugateli con della carta da cucina o con un panno, tamponandoli con delicatezza. Lasciateli raffreddare. Intanto preparate la salsa del cocktail di gamberetti, unendo in una terrina la maionese, la salsa ketchup, la senape dolce e il cognac (in alcuni casi, se si desidera una salsa leggermente piccante, è possibile aggiungere tre gocce di Tabasco, ma in questo caso non la senape e non il cognac). Ora mescolate e aggiungete la panna. Una volta terminato questo procedimento lasciate riposare in frigorifero almeno un’ora prima dell’utilizzo la salsa già pronta. Il cocktail di gamberetti dovrà essere servito in delle ciotoline monoporzione. Una volta pronte le ciotoline, ponete all’interno delle stesse un letto di lattuga lavata ed asciugata precedentemente. Versate in ciascuna ciotola un cucchiaio di salsa, quindi un cucchiaio di gamberetti e un’altro ancora di salsa fino a coprirli. Decorare ancora con qualche gamberetto in superficie. Il cocktail di gamberetti potrà essere servito subito o conservato in frigorifero per alcune ore!

