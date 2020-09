Tutto pronto per la festa di San Francesco d’Assisi 2020. Il programma delle celebrazioni del 3-4 ottobre 2020 vedrà protagonista la Regione Marche, che a nome dell’Italia intera offrirà l’olio che alimenta la lampada che arde sulla tomba del Santo Patrono d’Italia. Da giovedì 24 settembre, è partita la novena nella Basilica in preparazione alla festa di san Francesco, il 4 ottobre, costituita da un ciclo di celebrazioni e di iniziative rivolte principalmente ai fedeli della Diocesi di Assisi–Nocera–Gualdo Tadino. Dal 30 settembre al 2 ottobre invece, il Triduo di preparazione presieduto da frate Ferdinando Campana.

Il 4 ottobre, dopo l’accoglienza delle autorità alle 9.30 a cura del Custode, Padre Mauro Gambetti, a presiedere la celebrazione della Festa di San Francesco d’Assisi 2020, 4 ottobre alle 10, sarà S.E.Mons. Piero Coccia, con l’assistenza di S.E. Monsignor Agostino Vallini, legato pontificio per le Basiliche Papapli, con i vescovi delle Marche, il vescovo di Assisi, i ministri generali e provinciali delle famiglie francescane. Il sindaco di Ancona, Valeria Mancinelli, accenderà la “Lampada Votiva dei Comuni d’Italia” con l’olio offerto dalla Regione Marche. Al termine, i consueti saluti delle Autorità dalla Loggia del Sacro Convento; tra i presenti, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. L’intero evento verrà trasmesso in diretta su RAI 1. La Festa di San Francesco d’Assisi 2020 si concluderà nel pomeriggio di domenica, alle 16, con la benedizione, all’Italia e al mondo, con la Chartula di San Francesco: appuntamento nella Basilica inferiore di San Francesco con i Vespri Pontificali in Cappella Papale presieduti da S.E. Mons. Rocco Pennacchio, Arcivescovo di Fermo.

Il programma delle celebrazioni di San Francesco d’Assisi 2020 parte il 3 ottobre, giorno del Transito: il programma prevede la Solenne celebrazione del Transito nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. Alle 9.30, presentazione del riconoscimento “Rosa d’argento” ad Angela Polselli, di Pesaro, 50enne, vedova a causa del Covid-19 che l’ha privata del marito, 4 figli, animata da una forte spiritualità francescana, direttrice di un centro con 70 ospiti e sempre molto attenta al disagio. Il riconoscimento sarà consegnato la Solenne Celebrazione Eucaristica “nel Transito di San Francesco”, presieduta alle 11.00 da Padre Francesco Piloni, Ministro provinciale dei Frati Minori dell’Umbria, nella Basilica Papale di Santa Maria degli Angeli. La Pro loco di Santa Maria degli Angeli, l’Associazione Priori del Piatto di Sant’Antonio Abate, a nome della comunità angelana, offrono i fiori per il luogo del Transito. La Signora Polselli, Fra’ Jacopa 2020, offrirà il panno cenerino, i ceri, i mostaccioli e l’incenso.

Alle 17.30, dopo l’accoglienza delle autorità (i presidenti di Regione Marche e Umbria, dei sindaci di Assisi e delle Marche, di autorità e delegazioni da parte di Padre Massimo Travascio, Custode della Porziuncola, alle 17.30 la Celebrazione dei Primi Vespri ‘Nel transito di San Francesco’, presieduti da S. Ecc.za Mons. Angelo Spina, Arcivescovo di Ancona-Osimo Partecipano: i Vescovi delle Marche, il Vescovo di Assisi, i Ministri Generali e Provinciali delle Famiglie Francescane. Assistono: S. Em.za Card. Agostino Vallini, Delegato Pontificio e S. Em.za Card. Edoardo Menichelli, Arcivescovo Emerito di Ancona-Osimo.

Sempre il 3 ottobre alle 21.00, le celebrazioni per San Francesco d’Assisi 2020 si terranno nel magnifico Santuario di San Damiano, una Veglia di preghiera con i giovani presieduta da S. Ecc.za Mons. Nazzareno Marconi, Vescovo di Macerata -Tolentino – Recanati – Cingoli – Treia. Alle 21.30, sulla piazza e nella Basilica Papale di Santa Maria degli Angeli, P. Roberto Genuin, Ministro generale dei Frati Minori Cappuccini, presiederà una Veglia di preghiera.

Foto in evidenza © Mauro Berti, le celebrazioni dello scorso anno