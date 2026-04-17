Minacce e calci agli agenti intervenuti per difendere la famiglia: 40enne arrestato e denunciato

Un quarantenne assisano è stato arrestato e denunciato per resistenza e minacce a pubblico ufficiale e maltrattamenti in famiglia. Intervenuti a seguito di una chiamata al Numero Unico di Emergenza da parte di una donna che segnalava come il figlio fosse in forte stato di agitazione, gli agenti della polizia di Stato del commissariato di Assisi hanno trovato fuori dall’abitazione i genitori terrorizzati del 40enne – che già in passato si era reso protagonista di episodi di aggressività in ambito familiare e che in questo caso dopo essere rientrato in casa, aveva assunto un comportamento violento colpendo con pugni le porte e danneggiando l’abitazione. L’uomo, trovato dagli agenti in stato di forte alterazione e con diverse lesioni al volto e alle mani, alla vista degli operatori ha rivolto loro insulti e frasi minacciose, arrivando persino a colpire con un calcio uno degli operatori che ha riportato una lesione al polso giudicata guaribile in 5 giorni. Con non poche difficoltà, il 40enne è stato quindi contenuto in sicurezza dai poliziotti che lo hanno condotto presso gli uffici del commissariato della polizia di Stato di Assisi dove, al termine degli atti di rito, è stato come detto arrestato per i reati di resistenza e minacce a pubblico ufficiale e denunciato per il reato di maltrattamenti in famiglia.

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