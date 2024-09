Morto il professor Giovanni Peroni: fondò il Centro studi sul turismo

Il sindaco Stefania Proietti, a nome personale e dell’amministrazione comunale, esprime profondo cordoglio per la scomparsa del professor Giovanni Peroni, cittadino onorario di Assisi. Fondatore del Cst (Centro studi sul turismo), grande esperto di strategie di marketing territoriale e soprattutto amico di lunga data di Assisi, la comunità intera piange oggi la sua dipartita.

In un messaggio alla famiglia di Giovanni Peroni, il sindaco ha ricordato che “la sua attività, il suo magistero, la sua passione per la ricerca e il suo costante impegno per ampliare i confini dello studio del fenomeno turistico su basi solidissime rimarranno dei punti di riferimento imprescindibili per chiunque voglia confrontarsi non con l’episodicità del turismo, ma con le sue strutture e con le sue dinamiche profonde”. “La storia del turismo – ha aggiunto il sindaco – avranno per noi e per l’Italia un solo nome, quello appunto di Giovanni Peroni, sempre vicino alla città di Assisi e al sistema dell’accoglienza della Città Serafica con una passione e una competenza uniche nel panorama intellettuale italiano in oltre mezzo secolo di attività di studi e ricerche sul campo. Penso alle tante generazioni di studenti che attraverso il Cst di Giovanni Peroni si sono formate e sono diventate eccellenze nel sistema turistico italiano ed internazionale, dovunque siano collocate, per consolidare l’immagine turistica della nostra Città e del nostro Paese”. Infine il sindaco, nel testimoniare la vicinanza ai familiari e ai tanti amici e colleghi del professor Giovanni Peroni, ha trasferito le più sentite condoglianze personali e di tutta la Città di Assisi, impegnandosi a onorarne la memoria degnamente, a partire dalla presentazione del suo ultimo, pregiatissimo lavoro sulla "Vita, opere e attività per il Cst di Assisi”.

Foto di Thomas Bormans | via Unsplash

© Riproduzione riservata