Natale 2020 ad Assisi fai da te, decorazioni realizzate (anche) dai cittadini – foto

Non solo l’accensione del grande albero e presepe dei frati del Sacro Convento ad Assisi (qui foto e video della cerimonia). Il giorno dell’Immacolata è partito anche il ‘Natale 2020 ad Assisi fai da te’, quello con cui i cittadini hanno voluto dare comunque il loro contributo, supportati anche dal Comune. (Continua dopo il video)

In via Montecavallo, uno dei vicoli più belli di Assisi ma fuori dal “giro” turistico e quindi spesso scarno di luminarie natalizie comunali, i i cittadini hanno creato da soli un “giardino d’inverno” natalizio, realizzato da Federico Della Bina e Massimiliano Ciofini. L’accensione martedì pomeriggio, senza cerimonie particolari vista la situazione sanitaria. Ma chi vuole vederlo può farsi una passeggiata per i vicoli di Assisi alta.

“Il senso è stato quello di valorizzare uno dei tanti angoli della nostra città. Un ‘giardino nel vicolo’, con alberi e anche le luci. Un ringraziamento va al vivaio IdeaVerde Perugia, che ha offerto le piante, a Daca Assisi, che ha ‘illuminato’ il nostro giardino d’inverno, e al Comune di Assisi, che ha supportato l’installazione”, spiegano gli ‘autori’. “Invitiamo tutti a godere di questo spazio e a rispettarlo come se fosse proprio”.

Natale 2020 ad Assisi fai da te anche a San Pietro. Oltre alle luminarie del Comune, commercianti e residenti l’anno scorso si erano tassati per comprare delle luminarie a forma di angelo. Esse sono state riproposte quest’anno unitamente a quelle del Comune. Comune che quest’anno ha provveduto però ad appendere tutte le luminarie, pubbliche e ‘private’.