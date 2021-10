La gioia della Pro loco di Viole per l'importante traguardo

Grande gioia nella comunità di San Vitale (Viole) per le nozze di diamante di Giuseppe e Giuseppina Dionigi e Giuseppe e Adalgisa Carpisassi. Le due coppie si sono unite in matrimonio rispettivamente il 7 e l’8 ottobre del 1961. “Due famiglie che hanno servito negli anni la nostra comunità e che vogliamo prendere ad esempio come rappresentati dei valori della famiglia”, dicono dalla Proloco di Viole, i più vivi auguri.

© Riproduzione riservata