Patto di legalità, Comune di Assisi e Prefettura rinnovano l’intesa

Firmata tra Prefettura e Comune di Assisi l’intesa per il rinnovo del Patto di legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale. Per la terza volta viene rinnovato l’accordo che ha durata biennale in base al quale si stabiliscono le azioni a tutela della legalità nel territorio comunale, azioni che interessano il settore degli appalti pubblici, la tracciabilità dei flussi finanziari, l’edilizia e l’urbanistica, il commercio, il contrasto all’immigrazione irregolare.

Il presupposto alla base del Patto risiede nella circostanza che le organizzazioni criminali mafiose tendono a infiltrarsi nell’economia legale dei territori diversi dai luoghi d’origine e quindi è richiesto un livello massimo di attenzione da parte di tutte le istituzioni. A conferma di ciò anche i recenti provvedimenti giudiziari che hanno evidenziato le infiltrazioni della ‘ndrangheta in Umbria con solidi collegamenti con le cosche del Crotonese.

La volontà delle parti firmatarie del Patto è di assicurare l’interesse pubblico alla legalità e alla trasparenza nell’economia, esercitando i poteri di monitoraggio e vigilanza attribuiti dalle leggi vigenti, convenendo sull’opportunità di innalzare il livello di collaborazione tra la Prefettura e il Comune di Assisi.

“Il protocollo di legalità che abbiamo firmato e confermato per la terza volta con la Prefettura di Perugia – ha commentato il sindaco Stefania Proietti – rappresenta uno strumento utilissimo per l’attività amministrativa: oltre alle procedure che restringono le maglie della permeabilità alla malavita da parte delle amministrazioni, il Patto permette di creare e sostenere la ‘rete’ tra istituzioni che è salvifica rispetto all’aggressività delle organizzazioni criminali in particolare della ‘ndrangheta. A questo proposito la firma del protocollo di legalità è anche l’occasione per ringraziare tutte le Istituzioni, Prefettura, Questura e forze dell’ordine, che non ci hanno mai lasciati soli nella lunga battaglia – durata tre anni – per riavere l’Hotel Subasio, che era in mano alla ‘ndrangheta. ‘Ndrangheta che ad Assisi aveva permeato anche altre attività commerciali (uno degli arrestati nelle operazioni della Procura di Catanzaro in Umbria era titolare di un ristorante a cui il sindaco Proietti aveva revocato la licenza nel 2016) che sono state fermate grazie alle interdittive antimafia”.

“Proprio a questo proposito, la nostra gratitudine e il nostro incondizionato sostegno – ha concluso il sindaco – vanno al Procuratore Nicola Gratteri, che ci ha onorato nel presentare il suo libro e la sua storia lo scorso 4 dicembre: con le straordinarie operazioni condotte in questi giorni la Procura di Catanzaro ha inferto un colpo ferale alla ‘ndrangheta dimostrando che esiste un sistema dello Stato e della legalità che può vincere ogni forma di criminalità. E di questo sistema della legalità noi Enti e Pubblici Amministratori dobbiamo sentirci parte integrante e sostanziale perché possiamo essere determinanti nella vittoria della giustizia su ogni forma di illegalità e malaffare.”