Ripristino delle scale mobili del Parcheggio Porta Nuova, arriva la petizione

Una petizione per il ripristino delle scale mobili del Parcheggio Porta Nuova. A lanciarlo nel gruppo sei di Assisi se… Andrea Angelucci in cui si segnala nuovamente il problema delle scale mobili del parcheggio di Porta Nuova che, essendo arrivate al “fine vita” sono al momento chiuse creando numerosi disagi ai clienti e , si dice ,saranno sostituite da una coppia di ascensori. La segnalazione dei disagi causati dalla scala mobile chiusa, oltre che dall’ex assessore Claudia Travicelli, era stata fatta anche al sindaco a San Silvestro. “Oggi con un gruppo di 100 persone abbiamo visitato la città di Assisi. Segnalo a nome del gruppo l’indecenza di trovare la scala mobile del parcheggio porta nuova fuori uso. Alcuni disabili hanno dovuto prendere il taxi per raggiungere la Basilica di Santa Chiara”, il messaggio nella pagina Facebook della prima cittadina.

Oltre al ripristino delle scale mobili del Parcheggio Porta Nuova (prima dell’inizio della nuova stagione turistica), Angelucci propone di realizzare , in un secondo momento, il necessario ascensore – singolo – per chi ne ha la necessità di utilizzo, e di rifare l’attuale scalinata pedonale con alzate appropriate – più basse – come stabilito dalla normativa vigente.

A questo fine è stata creata una petizione che potrà essere firmata da tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Assisi, e/o esercenti/titolari di attività economiche presenti nel territorio comunale di Assisi. Le petizione si trova nel negozio di Angelucci, in Via Borgo Aretino, 49/B-51/B (sabato dalle 10 alle 13 e dalle 16.30 alle 19.30, o domenica dalle 10 alle 13 e dalle 17.30 o alle 19) o concordando con Angelucci un incontro via Facebook.