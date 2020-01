Polpette umbre di Sant’Antonio Abate, antica ricetta e preparazione

Il Piatto di Sant’Antonio si celebra il 17 gennaio di ogni anno a Santa Maria degli Angeli (qui il programma dell’edizione 2020). Una festa antica, con un programma sempre uguale e un piatto della tradizione consumato da cittadini e turisti. Nel menu del piatto, oltre a maccheroni al sugo, alle fette di carne, alle salsicce, mele e vino non mancano le polpette umbre di Sant’Antonio Abate, palline di carne con l’aggiunta di uvetta e pinoli, che rendono il piatto unico. Si tratta di una ricetta diffusa nell’assisano, ma nota anche in tutta la regione Umbria. Eccola di seguito, per quattro persone (una quindicina di polpette)

Le polpette umbre di Sant’Antonio Abate, ingredienti: 400 gr di carne macinata di manzo, 2 uova, 100 gr di pane grattugiato, 50 gr di uva sultanina, 2 cucchiai di pinoli, 30 gr di parmigiano grattugiato, 800 ml di passata di pomodori, 1 spicchio di aglio, olio extravergine di oliva qb, sale e pepe qb.

Le polpette di Sant’Antonio Abate, preparazione: Unire in una ciotola abbastanza grande il pane grattugiato con la carne macinata e le uova, amalgamando bene gli ingredienti. Una volta ottenuta una buona unione fra i tre ingredienti iniziali, aggiungere il parmigiano grattugiato, l’uvetta e i pinoli tagliati precedentemente a piacere.

Aggiungere sale e pepe per quanto basta e amalgamare gli ingredienti fino a formare un impasto omogeneo. Formare le polpette a dimensione da stabilire ad occhio durante la preparazione. Iniziare la cottura versando in una pentola l’olio, quanto basta, con l’aggiunta di uno spicchio di aglio. Dopo qualche minuto aggiungere la passata di pomodoro e il sale quanto basta, facendo cuocere per circa 12 minuti. Aggiungere a questo punto, a fornelli accesi e nel sugo creatosi, le polpette. La cottura va proseguita per circa 20 minuti. Non appena le polpette arriveranno a cottura servire su un piatto piano, ottime come seconda portata.

Buon appetito, da AssisiNews!