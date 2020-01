Piazza del Comune chiusa, la Lega: “Giunta sorda ai bisogni dei cittadini”

Piazza del Comune chiusa, nonostante il periodo di bassa stagione turistica , le richieste e persino una petizione in tal senso. La riapertura – almeno stando a quanto dichiarato dalla giunta nei mesi scorsi – non avverrà neanche a breve, nonostante le proteste, sui social e non solo. E la Lega, che già si era mobilitata a luglio scorso, torna ad attaccare l’amministrazione comunale di Assisi.

“L’Amministrazione Comunale di Assisi – scrive Stefano Pastorelli, capogruppo della Lega Umbria in Regione – continua imperterrita nella strada del declino e del non ascolto verso i cittadini. La decisione di tenere Piazza del Comune chiusa nonostante il periodo sicuramente non di picco turistico la dice lunga sulla situazione che stanno vivendo gli abitanti del centro storico. Spezzare in due una città per tutto l’anno senza dare alcuna spiegazione ci sembra non solo errato, ma anche segno dell’incapacità da parte dell’amministrazione di ascoltare i bisogni dei cittadini”.

“L’avviso di sfratto – secondo Pastorelli – è già arrivato il 27 ottobre con il grandissimo risultato raggiunto dalla coalizione di centrodestra a trazione Lega nel Comune di Assisi. Come capogruppo della Lega in Consiglio Regionale sono pronto a contribuire per portare i giusti risultati per l’intero Comune, risultati che dal 2021 saranno più facili da raggiungere dopo aver eletto finalmente un sindaco di centrodestra anche nel nostro magnifico Comune. Per il bene di Assisi e della nostra Regione ci sono stato, ci sono e ci sarò!”.