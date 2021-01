Amministrative 2021 Assisi, FDI: “Il nostro ‘campione’ scelto dalla coalizione”

Ad AssisiNews, dopo l’editoriale di questa mattina sulle amministrative 2021 Assisi, arriva la nota di risposta a firma di Federico Calzolari, segretario FDI che coordina il Direttivo di Assisi del partito stesso:

“Leggo con stupore che il candidato Sindaco di Assisi “sarebbe” stato individuato in Marco Settimi, e che per di più sarebbe stato scelto da Fratelli D’Italia. Peccato che il sottoscritto – la nota a firma di Federico Calzolari – segretario del partito che avrebbe effettuato tale scelta e che coordina il Direttivo di Assisi del partito, nonché gli esponenti regionali non se sappiano nulla……!!!!! È esilarante leggere come ci sia fermento tra i giornalisti, come si siano fatti tanti nomi e tanti altri se ne faranno, chissà quanti ancora ne circoleranno…”.

“L’altro giorno – prosegue Calzolari – è stato il nome dell’imprenditore Buini uscito sul Messaggero sempre attribuito alle scelte di FDI, oggi è la volta di Assisi News che è uscita in tackle su Settimi. È altresì divertente leggere come gli operatori dell’informazione non citino mai le fonti da cui provengono le notizie soprattutto in episodi che possono coinvolgere le persone. Poi però scorrendo l’articolo ti accorgi con stupore di non aver mai contattato il signore di cui si fa menzione”.

“Ogni altro giudizio – sottolinea Calzolari – è superfluo visto che ci sta a cuore il bene pubblico e non la mera propaganda che spara nel mucchio per pubblicità. La verità è che Fratelli D’Italia non ha fatto alcun nome, né il sottoscritto è stato interpellato da nessuno, ma la voglia di sapere chi sarà il tanto agognato candidato Sindaco del centro destra a breve verrà soddisfatta……!”.

”E sia chiaro – concludono dalla segreteria FDI – la scelta del nostro CAMPIONE verrà concertata con tutta la COALIZIONE e le CIVICHE che ci sostengono, non sarà una scelta di FDI, perchè a differenza di quello che è stato scritto fino adesso, la COALIZIONE è UNITA, anche se da alcune parti si spererebbe il contrario, dal momento che i problemi di UNITA’ – non solo intesa come unione – forse sono altrove. Concludo dunque per una netta smentita di tutto quanto è stato detto ed attribuito, anche se in via non ufficiale, a FDI”.

(Stefano Berti) La redazione di AssisiNews, sempre molto attenta alle dinamiche e agli sviluppi cittadini e territoriali su vari ambiti e più fronti, include le amministrative 2021 Assisi, non è l’unica (come sottolineato) ad aver diffuso nomi ed informazioni in merito. A questo proposito, sarebbe davvero opportuno che la coalizione in oggetto invece di parlare e precisare con i giornalisti parli e precisi con i propri componenti facendo chiarezza all’interno del proprio gruppo.