Vento forte ad Assisi, rami spezzati e protezioni in vetro distrutte (foto)

Vento forte su Assisi nella notte fra lunedì 20 aprile e martedì 21 aprile, con qualche disagio. Le raffiche hanno anche provocato la caduta delle protezioni in vetro di uno dei bar di Via San Francesco, in pieno centro storico, alcune andate in frantumi. Diversi i rami spezzati nel circondario, anche se problemi di grave entità non sono stati segnalati. Oltre al vento forte, anche pioggia, che continuerà per gran parte della giornata di mercoledì. Da giovedì tempo stabile e in prevalenza soleggiato al Nord con schiarite che rapidamente conquisteranno anche Toscana, Umbria e Marche.

Oltre al vento, il fuoco. Come riporta la Nazione Umbria, lunedì 20 aprile, problemi in un’abitazione a Rivotorto di Assisi. Nel pomeriggio i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Santa Maria della Spina per del fumo che si era sviluppato nell’abitazione e aveva invaso la casa. Gli abitanti sono stati costretti ad abbandonare la stessa per motivi igienico-sanitari in un periodo tra l’altro non facile per l’emergenza covid-19 in atto. L’incendio è stato spento dai pompieri dopo che le fiamme si erano estese su due piani dell’edificio e anche nel seminterrato. Gravi i danni alle pareti dell’abitazione.