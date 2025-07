Ventunenne aggredisce ex collega con una sbarra: scatta il divieto di avvicinamento. L’aggredito è stato colpito con un palo di metallo: la prognosi è di oltre quaranta giorni e ora la Procura di Perugia ha indagato un 21enne lesioni personali gravi e aggravate ma si cerca anche il suo complice.

Nello specifico il personale della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Assisi ha eseguito una misura cautelare del divieto di avvicinamento e di comunicazione con la persona offesa nei confronti di un 21 enne, indagato — insieme a un altro soggetto al momento non identificato — per il reato di lesioni personali gravi e aggravate.

Le indagini condotte dagli agenti hanno permesso di accertare che l’indagato, per dissidi sorti con la vittima, suo ex collega di lavoro, avrebbe partecipato a un’aggressione ai suoi danni, colpendola con un palo in metallo. L’azione violenta ha provocato lesioni con una prognosi superiore ai quaranta giorni, con postumi permanenti in corso di valutazione. Il grave episodio aveva inizialmente indotto la vittima, in uno stato di ansia e timore per possibili ritorsioni, a non sporgere denuncia. Solo successivamente, grazie all’attività investigativa — sviluppata anche attraverso l’analisi delle celle telefoniche e le audizioni della vittima e di diversi testimoni — è stato possibile identificare l’autore del gesto.

All’esito degli accertamenti, la Procura ha richiesto l’applicazione della misura cautelare, ottenendo dal G.I.P. l’emissione dell’ordinanza. In sede di esecuzione della misura, è stata contestualmente effettuata una perquisizione domiciliare, personale e informatica, volta a reperire ulteriori elementi di prova. Ritenendo sussistenti gravi indizi di colpevolezza e attuali esigenze cautelari, il G.I.P. ha disposto per il ventunenne il divieto di avvicinamento all’abitazione e agli altri luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, imponendo una distanza minima di 500 metri, nonché il divieto assoluto di qualsiasi forma di comunicazione con la stessa.

