Meteo Assisi 20-22 novembre 2020: weekend fra pioggia e sole, temperature in calo

Torna puntuale, come ogni venerdì, il meteo Assisi 20-22 novembre 2020, con la rubrica curata da Luca Tiberti per AssisiNews. Nel dettaglio le previsioni del meteo per la città serafica e per l’Umbria per questo weekend.

Buongiorno e un buon venerdì a tutti voi, continua il trend di questo mese di novembre votato alla staticità climatica con poche occasioni di pioggia ma qualcosa sembra muoversi nel corso della giornata odierna. La rapida discesa di un fronte freddo che veicolerà dietro di se aria artica dal nord Europa andrà ad impattare sulla catena alpina nel versante estero mentre da noi, per risposta, in una configurazione da manuale, si andrà formando sottovento alle Alpi, un centro di bassa pressione in rapido movimento verso il tirreno centrale e a seguire verso sud. Ciò favorirà delle precipitazioni che andranno ad interessare in modo più abbondante le aree più occidentali e orientali del nostro territorio, molto meno invece le aree centrali a causa della posizione della bassa pressione che andrà a richiamare da subito venti sostenuti dai quadranti nord-orientali i quali ridurranno moltissimo le precipitazioni proprio nel cuore della nostra Umbria.

Più interessate insomma le aree di Orvieto, Terni, Gualdo Tadino, Marsciano, Todi, Deruta, Città di Castello, Gubbio e Fossato di Vico, tutte le altre invece molto ma molto meno con accumuli modesti per effetto del forte vento che andrà ad inibire il 70% delle precipitazioni. Notevole l’abbassamento delle temperature rispetto agli ultimi due giorni che, anche complice la ventilazione, il nostro organismo percepirà in modo più marcato. Un consiglio: copritevi bene. Rapido il passaggio piovoso del venerdì e altrettanto rapido il miglioramento dal sabato e poi a seguire splendida ma assai fredda la giornata di domenica. Ma vediamo insieme il dettaglio previsionale del Meteo Assisi 20-22 novembre 2020, con uno sguardo attento anche all’Umbria:

Venerdì 20-11: giornata molto nuvolosa e grigia con piogge estese su aree più esterne della nostra Umbria che si affacciano verso la toscana, il Lazio e le Marche, piogge comunque presenti ma molto meno incisive nel cuore della nostra regione a causa dei venti sostenuti che da subito andranno ad inibire su queste aree il 70% della precipitazione. Temperature in forte diminuzione. Venti a tratti anche intorno 60-80 km/h! Neve oltre i 1200m in Appennino. Ottima la qualità dell’aria.

Sabato 21-11: netto miglioramento con tanto tanto sole e ventilazione che continua ad essere tra moderata e a tratti forte dai quadranti nord-orientali. Clima freddo copritevi bene.

Domenica 22-11: sole pieno da mattina a sera con ventilazione in decisa attenuazione al punto da diventare debole, temperature minime intorno allo 0 con prime gelate in pianura durante la notte tra domenica e lunedi primo giorno della nuova settimana. Molto freddo di notte, temperature in aumento di giorno.

Nel corso di questo weekend una raccomandazione di coprirsi molto bene a causa dell’arrivo del freddo e della forte ventilazione soprattutto oggi venerdi e domani sabato. Un buon weekend a tutti!