Win for Life, a Santa Maria degli Angeli vincita da 6.000 euro

Uno Win for life da poco più di 6.000 euro centrato alla tabaccheria Ziarelli a Santa Maria degli Angeli. Ad annunciarlo ad Assisi News la titolare Michela Ziarelli: nelle giocate del 10 marzo 2023 è stato centrato un dieci da 6.247,03 euro, sono stati indovinati tutti e 10 numeri e si è sfiorata la rendita di 3.000 al mese per 20 anni, mancata solo per l’assenza del numerone.

Win for Life Classico è un gioco semplicissimo: si può scegliere tra almeno 10 numeri tra i 20 contenuti nel primo pannello e un solo numero tra i 20 del pannello con il numerone. Si può ripetere la giocata di una singola schedina o abbonarti a 2, 3, 4, 5, 7, 9 o 10 concorsi consecutivi. Nel 2016 proprio grazie a Win for life un fortunato assisano con appena due euro aveva 3.000 euro al mese per venti anni: all’epoca l’uomo era stato il 427 vincitore del vitalizio assegnato al gioco della rendita. La combinazione vincente è stata 1 3 4 8 9 13 14 18 19 20, numerone 4, e la rendita da 3 mila euro al mese per 20 anni è stata assegnata con 10+1.

Un mese fa invece il Lotto aveva premiato l’Umbria con vincite complessive per oltre 230mila euro: festa a Perugia dove con un colpo da 187.500 euro, a cui si aggiunge un’altra vincita da 18.750 euro. Ad Assisi, invece, sono stati vinti 24.250 euro.

