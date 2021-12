Biblioteca Porziuncola, il 18 dicembre un appuntamento tra racconti e prospettive

Gli ultimi anni del secolo scorso hanno rappresentato per tutta Assisi uno spartiacque decisivo, a causa degli eventi sismici del 1997 prima e del Grande Giubileo del 2000 poi. Anche la Biblioteca Porziuncola ha vissuto in quell’occasione uno degli snodi più importanti della sua pluricentenaria storia. La sede che dal XVIII secolo ospitava il ricco patrimonio librario non era più agibile e nella necessaria ridefinizione e ripensamento degli spazi, la comunità francescana scelse di cogliere quell’evento come occasione per aprire a tutti il tesoro che per secoli aveva custodito e ricostruito in occasione di calamità naturali, sociali, religiose, militari e politiche…

Nel dicembre 2001 venne quindi inaugurata la nuova sede della biblioteca, nei locali che avevano ospitato la Tipografia Porziuncola nel corso del secolo XX. “In occasione del ventesimo anniversario di quell’evento – si legge in una nota – la Biblioteca Porziuncola organizza una tavola rotonda in cui avremo l’occasione di soffermarci sulle motivazioni di quella scelta, rivedere le immagini e riascoltare le parole di quella inaugurazione, nonché ripercorrere alcune delle attività principali degli ultimi 20 anni, con particolare attenzione al rapporto con gli utenti, il legame con il territorio, la catalogazione informatica, la conservazione del patrimonio e la digitalizzazione. Ci metteremo in ascolto delle difficoltà e delle professionalità decisive per una delle sfide più delicate che le biblioteche ecclesiastiche oggi devono affrontare, come il trasferimento di fondi antichi al fine di garantirne la conservazione e la fruibilità. Entreremo nei segreti del restauro di un volume liturgico antico. Ascolteremo la testimonianza di una giovane che ha vissuto il Servizio civile universale presso la Biblioteca Porziuncola. Infine, ripercorreremo brevemente la storia pluricentenaria della Biblioteca Porziuncola, per poi aprirci alle possibili prospettive per il futuro”.

Saranno presenti le persone e le istituzioni che hanno supportato in questi anni il lavoro della biblioteca, tra cui l’Ufficio Beni Culturali della CEI, la Soprintendenza Archivistica e bibliografica dell’Umbria e il Servizio Valorizzazione risorse culturali, Musei, archivi e biblioteche della Regione Umbria. L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria via mail a: [email protected] Secondo la normativa vigente, è richiesto il Green Pass. Per chiunque non potesse essere presente fisicamente, l’evento può essere seguito in diretta sul Canale Youtube Frati Minori Assisi.

