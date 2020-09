Fettuccine con rigaglie di pollo: ricetta facile umbra e preparazione

Le fettuccine con rigaglie di pollo sono un primo piatto ricco e saporito, molto diffuso in Umbria e nel Centro Italia. Un buon piatto di pasta perfetto specialmente per chi ama i sapori rustici e saporiti di una volta. Le rigaglie di pollo sono una parte delle frattaglie e vengono considerate, come la maggior parte delle interiora, un ingrediente povero, ma capace però di dare un ottimo sapore alla pasta che in questo caso specifico potrà essere già pronta o fatta in casa (vivamente consigliata).

Correlato: tutte le ricette di AssisiNews

Fettuccine con rigaglie di pollo, ingredienti. 400 gr di rigaglie di pollo pollo, 420 gr di fettuccine già pronte o fatte in casa, 50 gr di butto, 1/2 bicchiere di vino rosso, 500 gr di salsa di pomodoro, 1 spicchio di aglio, acqua qb, maggiorana qb, olio extravergine di oliva qb, sale qb, 1 cipollina, parmigiano qb.

Fettuccine con rigaglie di pollo, preparazione. Iniziare tagliando le rigaglie di pollo a cubetti. Schiacciare lo spicchio d’aglio e in una pentola abbastanza grande versare insieme all’aglio dell’olio extra vergine di oliva, 20 gr di burro, la maggiorana e fare poi insaporire tutto per qualche istante. Aggiungere le rigaglie di pollo precedentemente tagliate a cubetti, la cipollina, mescolare il tutto e infine sfumare con il vino. Aggiungere la salsa di pomodoro, poca acqua e continuare senza sosta la cottura per circa 40-50 minuti (le rigaglie di pollo hanno un tempo di cottura molto lungo e devono cuocere bene). Nel frattempo in una pentola profonda per la cottura delle pasta, far bollire dell’acqua abbondante e cuocere le fettuccine. In una padella versare il sugo preparato precedentemente, poca acqua di cottura e le fettuccine ancora al dente (raccomandazione importante). Mantecare per qualche minuto, aggiungere il burro rimasto, il parmigiano e continuare a mantecare ancora per pochi istanti, fino al completo scioglimento. Servire le fettuccine con rigaglie di pollo in un piatto da portata e gustare ben calde.

Buon appetito, da AssisiNews!