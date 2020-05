Economy of Francesco, giovedì incontro online con Kate Raworth e Luigino Bruni

Grande successo per il ciclo di seminari in diretta streaming sui canali social di Economy of Francesco. Moving towards a post-Covid better world è l’iniziativa online, organizzata dal comitato scientifico The Economy of Francesco, per approfondire alcuni dei temi e delle sfide dell’economia di oggi. Giovedì 21 maggio alle 16.30 in occasione della settimana Laudato Si’, ci sarà il terzo appuntamento dal titolo Designing a regenerative and distributive economy, con la ricercatrice e docente inglese Kate Raworth, tra i primi dieci economisti più influenti al mondo secondo The Guardian. L’evento sarà visibile sul canale YouTube “The Economy of Francesco”.

La serie di seminari si è aperta il primo maggio con la filosofa canadese Jennifer Nedelsky, conosciuta a livello internazionale per la sua proposta “lavoro part-time per tutti, attività di cura per tutti”. In occasione della Festa dei Lavoratori, la prof.ssa Nedelsky ha dialogato con i giovani economisti e imprenditori sui temi del lavoro, della cura e delle relazioni e sui possibili scenari futuri.

Oltre 1000 persone collegate in streaming da tutto il mondo: Italia, Argentina, Costa d’Avorio, Korea, Portogallo, Camerun, Polonia, Colombia, Nigeria, Brasile, Spagna, Svizzera, India, Cile, Belgio, Irlanda, Sud-Africa, Botswana e Cuba. Grande partecipazione anche al secondo appuntamento con Padre Vilson Groh, sacerdote che vive ed opera a fianco dei poveri nella favela brasiliana di Florianopolis nel segno del dialogo e dell’Intercultura. A partire dalla sua esperienza, una lettura della povertà nel mondo e società globale contemporanea con un focus sui temi dell’educazione, della giustizia sociale e la sfida della ecologia integrale.

L’apertura degli incontri è affidata al direttore scientifico di Economy of Francesco, Luigino Bruni: «Kate Raworth è fra i keynote speakers dell’evento internazionale del prossimo novembre. Come movimento Economy of Francesco abbiamo già cominciato a proporre idee innovative per questo tempo nuovo che tutti stiamo vivendo e Kate Raworth è fra gli economisti che più possono proporre idee nuove per un tempo nuovo».

Kate Raworth, economista di Oxford e autrice del saggio L’economia della ciambella – sette mosse per pensare come un economista del XXI secolo. Il titolo prende il nome dal diagramma a ciambella elaborato dalla Raworth per spiegare la propria tesi diventando icona di un nuovo paradigma economico, sostenibile per l’uomo e per l’ambiente. Per superare il concetto di crescita illimitata che non tiene conto delle disuguaglianze e della quantità di risorse disponibili, il modello ammette l’esistenza di due confini all’interno dei quali è possibile lo sviluppo sostenibile: un confine interno che riguarda le dimensioni sociali ed un confine esterno, relativo ai limiti ambientali. Il modello economico della ciambella chiarisce le interconnessioni tra il benessere economico, sociale e ambientale e propone una prospettiva a lungo termine per un’economia circolare capace di rigenerare i sistemi naturali e di redistribuire le risorse.

Economy of Francesco on-life seminars. Moving towards a post-Covid better world è un ciclo di webinar organizzato dal comitato scientifico The Economy of Francesco, per approfondire alcuni dei temi e delle sfide dell’economia di oggi.