Il mio illustre compaesano Francesco, nuovo libro per il dottor Mauro Loreti

Un nuovo libro su San Francesco. A scriverlo Mauro Loreti, dottore di Rivotorto di Assisi. Il titolo è “Il mio illustre compaesano Francesco” e la prefazione è di Fr. Raffaele Di Muro, Preside della Pontificia Facoltà Teologica San Bonaventura – Roma.

Ho la gioia e l’onore di presentare il nuovo lavoro del dott. Mauro Loreti, “Il mio illustre compaesano Francesco”. Dopo la pregevole opera “Rivotorto, radice del Francescanesimo”, edita da Miscellanea Francescana nel 2020, l’autore presenta ora un testo tascabile nel quale parla della vita del Poverello e delle ripercussioni che questa ha avuto nel suo vissuto. In tanti hanno parlato di Francesco, tuttavia, Mauro Loreti ha una sua originalità nel farlo. Egli si pone in dialogo con il santo e ripercorre “dal vivo”, come se si realizzassero oggi, i fatti della sua vicenda storica. I tratti del cammino dell’Assisiate vengono presentati in forma dialogica e con commenti densi di sensibilità e carica interiore, ad ogni passo dell’itinerario penitenziale e glorioso del Patrono d’Italia. L’autore gli parla, lo interroga ricavandone risposte dall’alto valore esistenziale. Egli fa notare come il percorso “sanfrancescano” incida molto sul suo personale vissuto interiore: si tratta di un vero e proprio incontro che ha indirizzato una vita, perché ha consentito un nuovo legame con Cristo, un rapporto ormai vivificato dall’esperienza di Francesco.

Questa è un’opera di carattere altamente contemplativo. Mauro Loreti non descrive il santo, ma si pone in contemplazione: si tratta di un approccio fortemente espressivo. Il suo è un parlare accorato che fa comprendere come la figura del Poverello offra la possibilità di un percorso di conversione e di santificazione secondo coordinate e dimensioni che hanno nella comunione con il Signore, evidentemente di notevole spessore e addirittura trasformante, l’elemento centrale. In definitiva, Francesco indica la via della conformazione al Redentore, la via della testimonianza, la via della mistica. La vena poetica di Mauro Loreti è davvero ragguardevole e rende la lettura avvincente, affascinante e foriera di forti ripercussioni interiori. Il lettore, in sostanza, si trova negli stessi panni dell’autore che si lascia trasformare da Cristo mediante Francesco. Il presente libro è un volume edificante e ben strutturato sotto il profilo della spiritualità francescana, un testo che coinvolge chi legge, offrendogli spunti pregevoli per il suo cammino.

Grazie, caro Mauro Loreti, per questa tua nuova opera! Grazie perché fai comprendere, ancora una volta, la sublimità di Francesco e della sua testimonianza! Grazie perché ci permetti di entrare nel suo mondo e di avere spunti preziosi per il nostro cammino spirituale, guardando Francesco ed ammirando la tua personale e significativa esperienza interiore, un vissuto che ci doni con coraggio e spirito di comunione.

Fr. Raffaele Di Muro

Preside della Pontificia Facoltà Teologica San Bonaventura – Roma

