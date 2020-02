Laudato Si’, sabato 8 febbraio un convegno sull’enciclica papale

“Laudato si’: il ‘tutto connesso’. Dall’economia alla politica, dal locale al globale”. È questo il tema del convegno che si terrà sabato prossimo, 8 febbraio 2020, con inizio alle ore 10, nella Sala della Conciliazione, in piazza del Comune.

Correlato: Economy of Francesco, ad Assisi presentata la macchina organizzativa

Interverranno il sindaco di Assisi Stefania Proietti che parlerà del tema “Perché da Assisi una nuova visione della natura e delle relazioni con la persona”, il professor Leonardo Becchetti (“Le strategie per vincere la sfida dello sviluppo sostenibile: mercato, Stato, cittadinanza attiva, imprese responsabili”), monsignor Filippo Santoro (La Laudato si’ illumina il rapporto lavoro e ambiente: il caso emblematico di Taranto”), Alberto F. De Toni (Cittadini, potere e auto-organizzazione: partecipazione democratica ai processi di trasformazione”).

Correlato: Economy of Francesco 2020, il Papa ad Assisi: forse il 28 marzo

Le conclusioni del convegno saranno affidate a Stefano Zamagni che si soffermerà su “L’ambiente e la trasformazione necessaria per uno sviluppo integrale” e a Enrico Giovannini che approfondirà “La rivoluzione per lo sviluppo sostenibile: dalla modifica della Costituzione alle politiche settoriali”. Il convegno “Laudato si’: il ‘tutto connesso’. Dall’economia alla politica, dal locale al globale” è organizzato da Politica Insieme in collaborazione con il Comune di Assisi e la Fondazione Sorella Natura. Moderatore sarà Francesco Poggi.