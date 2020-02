Achille Lauro, le reazioni da Assisi: parlano Fortini e Travicelli

Non smette di far discutere la performance di Achille Lauro durante la prima serata di Sanremo 2020. Sul tema interviene l’ex assessore e consigliere comunale Moreno Fortini, esponente di Fratelli d’Italia Assisi, e l’ex assessore Claudia Travicelli.

“Nonostante gli appelli alla sobrietà di quelli che da Capalbio a Cortina fanno i Soloni, i loro seguaci riescono a far impallidire pure S. Francesco. Ma il Santo assisano – scrive Moreno – mai avrebbe pensato che un giorno le sue gesta contro la secolarizzazione della chiesa sarebbero state scimmiottate da uno che si spaccia per artista. Un artista di livello tale da calcare le scene sanremesi, da cui ogni anno, ogni italiano si attende la manifestazione più alta del nostro gusto, della nostra tradizione, della nostra unicità universalmente riconosciuta. Ma niente”.

“Quest’anno – il commento di Fortini su Achille Lauro – abbiamo dovuto arrenderci davanti all’abominio di un individuo che ha fatto scempio non solo della minima decenza ma addirittura del sacro messaggio francescano. Dopo nani, ballerine e folletti ci siamo dovuto arrendere davanti a un Lauro nei panni del poverello di Assisi ma senza panni, un mezzo nudo tutt’altro che d’autore, una deformazione di genere e del genere. In tutto questo la Rai gongola, nessuno scandalo, va bene così, tronfi della loro coerenza col nuovo pensiero mondialista dove il sacro è profano, il bello è brutto, il male è bene e un ignobile cantante è santo. Del resto la Tv di Stato è dello Stato. E per l’attuale dirigenza – conclude Fortini – lo Stato deve educare alle nuove norme dell’indecenza, come lo sprezzo al francescanesimo a al suo ordine che tace colpevolmente all’oltraggio del suo messaggio evangelico”.

Per Claudia Travicelli, “Tutti hanno da ridire sulla presenza, sull’immagine, ma del messaggio d’amore che vuole dare con questa canzone nessuno ne parla. Certo chi ha ascoltato la canzone? Tutti si sono soffermati sull’apparenza… Mi domando, ma perché tutto ciò? Anche perché Achille Lauro è molto religioso e devoto. Una domanda, se sul palco di Sanremo si fosse esibita una bella ragazza mezza nuda, con tutto di fuori, tutti l’avrebbero invitata nuovamente, forse anche in tutte le serate, senza che come in questo caso, nessuno o quasi ascoltasse il testo della canzone ? Non griderei allo scandalo, di nudo, di volgare o di offensivo non ci ho visto o trovato nulla. San Francesco di certo non credo proprio che si sentirebbe offeso. Pensavo … che avranno detto o pensato i lepidotteri della farfallina tatuata di Belen Rodriguez, ben visibile, non coperta assolutamente da nessun body … a Sanremo 2012 ? Ora – conclude Travicelli – continuate pure a scatenarvi anche con questo post, con me o con chi volete, prima però vi consiglio di andarvi ad ascoltare bene il testo della canzone, poi …”.

