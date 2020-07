Internazionalizzazione delle imprese, in arrivo contributi a fondo perduto

La Regione dell’Umbria ha predisposto un nuovo strumento per favorire i percorsi di internazionalizzazione delle imprese, siano esse micro, piccole o medie. Il bando prevede l’erogazione di contributi a fondo perduto per le imprese che si avvalgano di servizi di consulenza specialistica volti ad assicurare all’impresa un affiancamento durante le fasi del processo di internazionalizzazione. Ammissibili a contributo sono i servizi di affiancamento specialistico all’internazionalizzazione, servizi specialistici per l’internazionalizzazione, servizi di promozione digitale in mercati esteri e servizi per l’adeguamento tecnico in mercati internazionali.

La misura per l’internazionalizzazione delle imprese si compone di importanti elementi di novità rispetto al passato. Le imprese, infatti, si potranno avvalere della consulenza non solo di Temporary Export Manager ma anche di Digital Export Manager, figure professionali specializzate nella promozione digitale dell’impresa nei mercati esteri. Ulteriore elemento di novità riguarda la possibilità di avvalersi di servizi di consulenza per implementare soluzioni digitali quali show room virtuali, piattaforme VR/AR, siti web, e-commerce e sostegno nel posizionamento dell’offerta sui canali commerciali digitali prescelti verso i mercati esteri selezionati.

Il contributo inoltre varierà in funzione del grado di internazionalizzazione dell’impresa, al fine specifico di favorire il posizionamento degli operatori economici umbri nei mercati esteri. Le imprese con un fatturato derivante dall’esportazione nel 2019 al di sotto del 10% riceveranno un contributo fino al 70% della spesa, le imprese con un fatturato realizzato in mercati esteri tra il 10% e il 40% un contributo pari al 60% e le rimanenti pari al 50%.

Il bando per l’internazionalizzazione delle imprese prevede inoltre una nuova procedura di valutazione delle domande finalizzata a valorizzare la qualità dei progetti presentati. Il bando verrà pubblicato il 7 luglio 2020, Sviluppumbria Spa sarà organismo intermedio e la compilazione delle domande potrà essere effettuata utilizzando esclusivamente il servizio on line raggiungibile all’indirizzo https://serviziinrete.regione.umbria.it/.

Per l’Assessore Regionale allo Sviluppo Economico Michele Fioroni si tratta di “un bando che mira a supportare le imprese nel processo di internazionalizzazione ed in particolar modo a favorire l’internazionalizzazione delle imprese con basso di indice di esportazione. La struttura del bando infatti prevede contributi differenziati in base all’esportazioni realizzate. Il bando presenta poi importanti elementi di innovazione digitale, fortemente voluti da questa Giunta, in considerazione della previsione che l’emergenza Covid-19 contribuirà a determinare un inevitabile mutamento del paradigma in tema di mercati internazionali. L’internazionalizzazione delle imprese è traino della crescita in numerosi settori e ad oggi fattore di debolezza della nostra Regione. La finalità della misura è dunque quello di favorire uno sviluppo mirato del settore”.