Cambio Festival con la sua edizione winter protagonista a Jam – Concerti Instabili

L’edizione invernale di Cambio Festival si chiude con un concerto realizzato in collaborazione con il Piccolo Teatro degli Instabili di Assisi nell’ambito della rassegna “JAM – Concerti Instabili”, in scena da ieri e fino al 22 febbraio e in cui si alterneranno sul palcoscenico tre fantastiche proposte diversissime fra loro. Dopo l’appuntamento di ieri sera con Anais Drago (violini, elettronica, composizioni), Federico Calcagno (clarinetti) e Max Trabucco (batteria, percussioni) in “Releve’”, stasera, sabato 21 febbraio, si continua con il “Trio” di fuoriclasse composto da Giovanni Guidi (pianoforte), Daniele Di Bonaventura (bandoneon) e Peppe Frana (oud).

Infine, il 22 febbraio alle 21.15 l’appuntamento che chiude Cambio Festival Winter, manifestazione organizzata – anche nella sua versione estiva – dall’associazione culturale Ponte Levatoio. Sul palco degli Instabili si esibirà Matteo Chimenti Sextet con Seeds of Influence: disco di esordio del contrabbassista Chimenti, è un progetto in cui le influenze musicali condivise germogliano e si trasformano in materiale nuovo, in cui improvvisazione e scrittura musicale si fondono in un unico flusso. Il sestetto, espressione di una nuova scena di grande vivacità, propone una riflessione sui modi in cui la collaborazione diventa a sua volta reciproca influenza, e su come questa può trasformarsi in una nuova poetica musicale. Insieme a Chimenti, si esibiranno Francesco Giustini, tromba; Lorenzo Bisogno, sax tenore; Massimo Morganti, trombone; Daniele del Gobbo, pianoforte; e Lorenzo Tucci, batteria. I biglietti per tutti e due i rimanenti appuntamenti musicali sono acquistabile su Liveticket.it.

Tutti gli appuntamenti di Cambio Festival 2025 sono resi possibili grazie al sostegno della Città di Assisi, del Comune di Spello, e di Pegaso 2000, ACTON e Fineco Bank; e con il patrocinio della Provincia di Perugia e grazie ai fondi del bando spettacoli dal vivo 2024 indetto da Sviluppumbria e finanziato con Fondi Pr Fesr 2021-2027. Si possono acquistare i biglietti dal sito www.cambiofestival.it e su Liveticket.it. Per rimanere sempre aggiornati sulle iniziative di Cambio Festival è possibile anche seguire i social ufficiali della manifestazione, su Facebook, Instagram, e X/Twitter.

