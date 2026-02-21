Cambio Festival con la sua edizione winter protagonista a Jam – Concerti Instabili

Appuntamento il 22 febbraio, sul palco del teatro assisano si esibirà Matteo Chimenti Sextet con Seeds of Influence

21 Febbraio 2026 Eventi, Musica, Teatro 28

Cambio Festival con la sua edizione winter protagonista a Jam – Concerti Instabili

L’edizione invernale di Cambio Festival si chiude con un concerto realizzato in collaborazione con il Piccolo Teatro degli Instabili di Assisi nell’ambito della rassegna “JAM – Concerti Instabili”, in scena da ieri e fino al 22 febbraio e in cui si alterneranno sul palcoscenico tre fantastiche proposte diversissime fra loro. Dopo l’appuntamento di ieri sera con Anais Drago (violini, elettronica, composizioni), Federico Calcagno (clarinetti) e Max Trabucco (batteria, percussioni) in “Releve’”, stasera, sabato 21 febbraio, si continua con il “Trio” di fuoriclasse composto da Giovanni Guidi (pianoforte), Daniele Di Bonaventura (bandoneon) e Peppe Frana (oud).

Infine, il 22 febbraio alle 21.15 l’appuntamento che chiude Cambio Festival Winter, manifestazione organizzata – anche nella sua versione estiva – dall’associazione culturale Ponte Levatoio. Sul palco degli Instabili si esibirà Matteo Chimenti Sextet con Seeds of Influence: disco di esordio del contrabbassista Chimenti, è un progetto in cui le influenze musicali condivise germogliano e si trasformano in materiale nuovo, in cui improvvisazione e scrittura musicale si fondono in un unico flusso. Il sestetto, espressione di una nuova scena di grande vivacità, propone una riflessione sui modi in cui la collaborazione diventa a sua volta reciproca influenza, e su come questa può trasformarsi in una nuova poetica musicale. Insieme a Chimenti, si esibiranno Francesco Giustini, tromba; Lorenzo Bisogno, sax tenore; Massimo Morganti, trombone; Daniele del Gobbo, pianoforte; e Lorenzo Tucci, batteria. I biglietti per tutti e due i rimanenti appuntamenti musicali sono acquistabile su Liveticket.it.

Tutti gli appuntamenti di Cambio Festival 2025 sono resi possibili grazie al sostegno della Città di Assisi, del Comune di Spello, e di Pegaso 2000, ACTON e Fineco Bank; e con il patrocinio della Provincia di Perugia e grazie ai fondi del bando spettacoli dal vivo 2024 indetto da Sviluppumbria e finanziato con Fondi Pr Fesr 2021-2027. Si possono acquistare i biglietti dal sito www.cambiofestival.it e su Liveticket.it. Per rimanere sempre aggiornati sulle iniziative di Cambio Festival è possibile anche seguire i social ufficiali della manifestazione, su Facebook, Instagram, e X/Twitter.

© Riproduzione riservata


Articoli Correlati


Assisi News è una testata giornalistica online - Direttore Responsabile: Stefano Berti Nulli - Registrazione Tribunale di Perugia n° 24/2019 del 15/01/2019.
© Tutti i diritti riservati - All rights reserved - Editore: Stefano & Luca Berti Comunicazione e Design s.n.c., via Raffaello snc, Assisi (PG). P.IVA / C.F. 02807820549 - REA PG-242554 - Iscrizione al ROC n. 40597 Note Legali e Privacy

Powered by
AssisiNews vive anche grazie alle pubblicità che mostriamo sulle nostre testate, ti preghiamo di disattivare il tuo AdBlock