Andrea Paris torna a far visita a IdeAttivaMente Play Shop

Mattinata all’insegna della magia legata ai giochi a Ideattivamente. Lo comunica la stessa attività assisana: “Il talentuoso showman Andrea Paris, nei suoi momenti di svago, si dedica molto al mondo del gioco di società e da tavolo prediligendo il mondo del fantasy, del gioco rapido e divertente. Se poi tutto questo si lega alle carte da gioco ancora meglio (i giochi di prestigio da fare con le carte, una sua specialità, state sempre attenti alle sue mani!)”.

“Abbiamo approfittato della sua presenza – dicono ancora i titolari di Ideattivamente – per provare la nostra novità, Mozquitoz, il gioco schiaccia-zanzare di abilità e memoria! Il gioco in questione nasce da un’idea di Giacomo Piccioni, una delle menti “crea-ttive” del team. Quindi quale miglior posto del Play Shop per sperimentare nuovi giochi e far maturare nuove idee? Andrea passa da noi anche per questo…cosa avrà in serbo per il suo pubblico? Noi lo sappiamo ma non ve lo diciamo! Seguiteci per saperne di più”.

