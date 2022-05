Cortei della notte del Calendimaggio 2022: le foto e i video di Sopra e Sotto

Con un cambio di programma dovuto al maltempo, la Festa di Assisi si chiude con i cortei della notte del Calendimaggio 2022. La Magnifica Parte de Sotto ha messo in scena la Storia dei due fratelli. “Un fraticello e un cavaliero, si separano per seguire l’uno la via della fede, l’altro quella delle armi, con la promessa di ritrovarsi ogni calendimaggio. Passano i mesi, è la vigilia della festa, ma del cavaliere non v’è traccia. Il fraticello torna ad assolvere i suoi doveri fuori città. Nella stessa notte accade l’impossibile, incontri demoniaci, fuochi e bestie. Una masnada di morti prorompe e avanza verso Ascesi, ma un incontro inaspettato spingerà il fraticello a cercare di salvare la città. La salvezza è nella fede, nel canto a Maria, la vergine di Maggio, la città è salva, la Festa è salva…e non solo!”. (Continua dopo il video)

La Nobilissima Parte de Sopra ha risposto con un corteo in cui “Nel buio della notte una figura vuole fortemente emergere. La ricerca che ogni uomo vorrebbe affrontare lo porterà alle verità più intime”. (Continua dopo il video)

Prima dei due cortei, la sfida canora con un omaggio ‘bipartisan’ a Giulia Baldelli, giovane corista della Magnifica Parte de Sotto recentemente scomparsa dopo una malattia e per cui tutta la città e non solo aveva dato vita a una maratona di beneficenza.

Foto Redazione Assisi News

© Riproduzione riservata