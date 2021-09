Eventi ad Assisi, gli appuntamenti del weekend dal 10 al 12 settembre 2021

Anche questa settimana tanti eventi ad Assisi, nel weekend. Tutte le iniziative dal 10 al 12 settembre 2021 si svolgono nel pieno rispetto delle normative anti Covid e come sempre nel rispetto della sostenibilità ambientale. Per partecipare alle iniziative, laddove diversamente specificato, è necessario il green pass o un tampone negativo vecchio al massimo di 48 ore. La guida è tratta da comunicati stampa e dagli eventi segnalati su visit-assisi.it. Per ulteriori informazioni sugli eventi del weekend e non solo, è possibile consultare anche www.assisieventi.it

Il 10 settembre alle 16.30 il ricco programma degli eventi ad Assisi nel weekend si apre con “L’astronomia con gli occhi di Dante”. Si tratta di “un viaggio astronomico letterario alla scoperta delle meraviglie dell’universo, grazie alle parole della Divina Commedia e altre opere del Sommo Poeta, che parlano in particolare di Astronomia, visti appunto con le conoscenza di Dante e suoi contemporanei. Si parlerà molto di Dante, moltissimo di Astronomia, e tanto di Assisi. L’ingresso in sala è libero e con posti a sedere distanziati. In ottemperanza alle disposizioni Covid 19 si prega di entrare in sala con la mascherina”.

In serata alle 21 nella piazzetta della Chiesa Nuova di Assisi tappa del “Blues Rock & Love Tour” di Matthew Lee in una speciale performance in piano solo. Carismatico performer, compositore, cantante e pianista dal virtuosismo straordinario, crooner unico nel panorama nazionale, Matthew è un artista unico che rappresenta l’orgoglio dello spirito rock’n’roll e swing, nonché della canzone d’autore italiana ispirata al mondo degli anni Cinquanta a stelle e strisce che trova il suo spazio tra il virtuosismo di Liberace, l’anima rock di Jerry Lee Lewis, lo stile di Ray Charles, il sentimento di Frank Sinatra, l’universalità di Elvis Presley e il funambolico pianismo di Renato Carosone. Nella sua carriera conta oltre 1200 concerti in festival, piazze e teatri di tutto il mondo e sette album pubblicati (l’ultimo dei quali, “Rock & Love”, pubblicato per Decca / Universal nel 2020). Più volte ospite televisivo nelle reti nazionali Rai e Mediaset, si è fatto apprezzare per le sue performance e show di altissimo livello, in grado di infiammare le platee, anche solo in una manciata di minuti. Evento in collaborazione con il Comune della Città di Assisi. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria sul sito SCV.

Gli eventi ad Assisi del weekend nella giornata di sabato 11 settembre si aprono alle 10 con Assisi sottosopra tra romanità e medioevo, una visita guidata tra la Basilica di Santa Chiara, la Chiesa di S. Maria Maggiore e l’Assisi Romana, per massimo 20 persone e la durata di due ore e mezzo, con CoopCulture. La partecipazione è gratuita, ma con prenotazione obbligatoria: tel. 075 8138680

biglietteria.iatassisi@coopculture.it (ore 10.00/17.00 tutti i giorni). L’11 settembre (con finale il 12) Festa delle Mamme e dei Nati Prematuri. La manifestazione si apre alle 16 al parco della mamma a Tordibetto, in programma tra l’altro, una visita di Tordibetto, una cena, una messa al parco della mamma alle 9.30 e un incontro nella sala stampa del Sacro Convento, introdotto da fra Marco Moroni, Custode del sacro Convento, e Monsignor Domenico Sorrentino, Vescovo di Assisi. Per sviluppare al meglio questi aspetti, è previsto un convegno- cerimonia nella mattinata di domenica 12 settembre, nella Sala Stampa del Sacro Convento di San Francesco di Assisi. Prevista tra l’altro la presenza – anticipano gli organizzatori – di Marcello Giannico, Direttore Azienda Ospedaliera di Perugia, Ezio Greggio, Presidente Associazione Ezio Greggio, Gian Carlo Di Renzo, Direttore Centro di Medicina Perinatale e della Riproduzione – Università di Perugia, Stefania Troiani, Direttore Neonatologia e UTIN – Az. Osp. di Perugia, Fra’ Mario Filippone, Parroco di Tordibetto e Palazzo di Assisi

Fabio Mosca, Presidente Società Italiana di Neonatologia e Fondazione AISTMAR – Milano, Antonio Chiantera, Presidente Società italiana di Ginecologia e Ostetricia – Roma, Luca Ramenghi, Presidente Società Italiana di Medicina Perinatale e Fondazione EUBRAIN, Istituto Gaslini – Genova. Saranno inoltre presenti i presidenti delle associazioni che affrontano quotidianamente i temi della nascita pretermine (Gabriella Canova, Cuore di Maglia, Piccino Picciò, Nati Prima; Cicogna Frettolosa, Alessandro Palazzetti, La Carica dei Prematuri, Nati per Vivere, Vivere Onlus, Paolo Rastelli, Ge.Bi.Sa., Michela Mian, Cucciolo). Nell’ambito di Assisi per Dante va in scena il Seminario “Dante e Francesco d’Assisi” organizzato dal Rotary Club Assisi e con la partecipazione di Franco Cardini.

Sabato 11 settembre alle ore 18,30 presso l’Hotel Cenacolo ad Assisi (Via Patrono d’Italia, 70 – S.M.Angeli), la relatrice Ambra Cenci, l’attore e regista Graziano Sirci e il maestro e compositore Luca Giuliani, presentano il romanzo Un passo dall’inferno di Lolita Rinforzi, edito dal Gruppo Albatros nel giugno 2021. Dopo le precedenti pubblicazioni poetiche e gli innumerevoli successi ottenuti nei concorsi letterari nazionali e internazionali con poesie, video poesie e racconti, la poetessa assisiate ha deciso di cimentarsi nella narrativa. Sarà possibile acquistare il libro durante la presentazione. Prenotazione obbligatoria in rispetto alle normative vigenti relative al Covid via contatti@lolitarinforzi.com tel. 3397019688

Domenica 12 settembre è il giorno della Giornata del Panorama organizzata dal FAI: in Umbria è coinvolto il Bosco di San Francesco, con un percorso trekking che regalerà inaspettati panorami sulla città di Assisi e sull’ambiente circostante, speciali visite guidate al Bene alla scoperta di un mosaico di ecosistemi ricchi di biodiversità e anche una lezione en plein air di decorazione di una mattonella in ceramica ispirata al paesaggio. Per partecipare all’evento è obbligatoria la prenotazione da effettuare tramite il sito www.giornatadelpanorama.it, dove sarà possibile consultare il programma completo, con orari e costi delle attività. In caso di maltempo alcune iniziative potrebbero essere annullate o svolgersi in forma ridotta.

Dalle ore 09.00 ad Assisi (luogo di ritrovo a Porta Cappuccini) prenderà il via il format “Libri in cammino” con Adriano Falivene, uno dei protagonisti della serie tv “Il Commissario Ricciardi”, basata su una serie di romanzi di Maurizio di Giovanni, in cui l’attore interpreta i panni di Bambinella. Femminiello dotato di una parlantina irriverente, che è stato “graziato” dal brigadiere Maione durante una retata. Da allora, Maione lo consulta occasionalmente durante le indagini, essendo Bambinella una preziosa fonte d’informazioni dato che molti si confidano con lui, e sa praticamente tutto di tutti. A dialogare con Falivene lungo il percorso Anna Maria Romano (presidente Associazione Culturale Clizia) e Paolo Mirti (direttore artistico di “VentiMilaRigheSottoiMari in Giallo” Festival del noir e del giallo civile di Senigallia). Il percorso inizia dal Viale di Cipressi, la porta del Monte Subasio, si arriva alla Rocca Minore, si percorre un bellissimo sentiero immerso nel bosco fino a Fonte Maddalena. Si prosegue per il rifugio di Brecciaro e poi si scende fino ad arrivare a Costa di Trex dove è previsto un piccolo momento di convivio organizzato dalla proloco di Costa di Trex. Durante l’escursione sono previste soste letterarie con l’autore. Lunghezza del percorso 5 km, dislivello 330 salita – 230 discesa 230. Informazioni e prenotazione obbligatoria: 335 6468058 – ituoicammini@gmail.com. Evento in collaborazione con Pro Loco di Costa di Trex, Associazione Clizia, “VentiMilaRigheSottoiMari in Giallo”, Festival del noir e del giallo civile di Senigallia e Associazione I Tuoi Cammini.

Alla biblioteca di Assisi apre Distanti Vedute, con sculture di Federico Della Bina, ikebana di Carla Taticchi e Massimiliano Ciofini. A Santa Maria degli Angeli, in serata, torna la manifestazione La Moda degli Angeli, a cura della Pro Loco di Santa Maria degli Angeli e Confcommercio Assisi. Infine, tra gli eventi ad Assisi, assisi.exp riapre in esclusiva le porte di un luogo da troppo tempo dimenticato, il monastero di San Benedetto al Subasio, proponendo un’iniziativa culturale composita senza precedenti. Oltre alla visita guidata e apericena, a sera, all’interno del chiostro, si terrà il concerto di musica medievale “La Vaga Luce” dell’Ensemble Laus Veris, che eseguirà un repertorio alto, studiato ad hoc e perfettamente coerente con il sito storico che farà da sfondo: la musica di alcuni compositori benedettini del XIV secolo, tra poesia d’amore e misticismo. L’evento è realizzato con la collaborazione della Città di Assisi. Ingresso consentito esclusivamente ai possessori di Green Pass. Posti pre-assegnati in base alle prenotazioni.

