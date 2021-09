Alternativa Riformista, Roberto Sannipola presenta la sua squadra

Ieri mattina Roberto Sannipola di Alternativa Riformista ha presentato la sua squadra e scampoli di programma. “Siamo una lista perlopiù nuova ed eterogenea – spiega ad AssisiNews – con persone che, anche se non residenti ad Assisi, hanno comunque legami con essa. È il caso di Emma Di Filippo, che ha una cantina a Bevagna che però serve molti ristoratori di Assisi, o di Alberto Magnini, che lavora per l’Archivio di Stato di Perugia che ha legami con Assisi”.

Come già anticipato nei giorni scorsi, Sannipola spiega che “Sono molto contento della lista di Alternativa Riformista, equamente fra uomini e donne, fra abitanti del centro storico e delle frazioni, fra neofiti e persone esperte di politica, con imprenditori, dipendenti e artigiani. Un’artista e una animalista convinta: Tullia Caporicci, con cui abbiamo un progetto sul randagismo, una tematica che da Assisi vorremmo fosse particolarmente sentita. Abbiamo geni dell’elettronica come Tiziano Proietti e musicisti come Mastro Baldo (Ubaldo Cappannelli). Il primo delegato e capolista Carlo Mariani e la cittadina italiana di origini albanese Negjmije Jacaj che gestisce di fatto una piccola agenzia per colf, Letizia Riccobello affetta da sclerosi multipla di cui ringraziamo per la disponibilità: la società è composta da tutti e tutti devono poter esprimere il proprio senso civico e le proprie proposte anche chi purtroppo è colpito dal male. E ancora, Marco Bianchini veterinario, ma anche donne molto in gamba come Susanna Bazzurri, Giada Faina e Fedora Quattrocchi geologa, vulcanologa, firma importante anche del Sole24Ore. Infine abbiamo uomini di grande cultura e sensibilità come Roberto Mommi e Luca Boccardini. Insomma una lista, quella di Alternativa Riformista, pienamente convinta delle proprie possibilità, conscia della forza delle proprie idee. Sganciata da ogni logica partitica, rispettosa di ognuno, pronta a collaborare con chiunque sposi i nostri punti, determinata a portarli avanti comunque.”.

Per quanto riguarda il programma di Alternativa Riformista, tra i punti principali agricoltura e zootecnia biologica “per dare attenzione alla salute e armonia al paesaggio, anche per evitare l’eccessiva cementificazione. E vorremmo poi che da Assisi, in tema di salute, partisse una seria discussione sui vaccini e sul green pass, per dar modo a tutti i cittadini di essere informati. La città dovrebbe diventare sede di conferenze e incontri sul tema”, aggiunge Sannipola. Spazio anche a cultura e turismo: “Abbiamo molte idee per rilanciare e valorizzare Assisi. Se abbiamo una certezza è che la città ha assolutamente bisogno di pubblicità. Se ne ha bisogno la Coca Cola – conclude il candidato – figuriamoci se non ne ha bisogno Assisi”.

Questa la lista di Alternativa Riformista: Carlo Mariani, Susanna Bazzurri, Marco Bianchini, Luca Boccardini, Tullia Caporicci, Ubaldo Cappannelli, Amato John De Paulis, Emma Di Filippo, Giada Faina, Negjmije Jacaj, Alberto Magnini, Marco Mandarini, Roberto Mommi, Tiziano Proietti, Fedora Quattrocchi e Letizia Riccobello.

