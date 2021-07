Eventi ad Assisi, la guida agli appuntamenti del weekend 30 luglio-1 agosto 2021

Tanti gli eventi del weekend ad Assisi, nel segno della Solennità del Perdono che si apre proprio in questo weekend. La guida è tratta dagli eventi segnalati su visit-assisi.it. Dal Comune di Assisi si anticipa inoltre, per settembre, il concerto di Alice che canta Battiato, in programma la sera del 9 settembre al Teatro Lyrick organizzato da Umbria Green Festival e dal Comune di Assisi. Tutte le iniziative si svolgono nel pieno rispetto delle normative anti Covid e come sempre nel rispetto della sostenibilità ambientale.

Oltre alle celebrazioni del Perdono (qui il programma) e alla serata dantesca organizzata dalla Pro loco di Viole, due gli eventi ad Assisi organizzati dal Fai: Visita alla Basilica di San Francesco alle ore 15.45 e la Bat Night alla scoperta dei pipistrelli in compagnia di esperti per imparare a conoscerli e abbandonare ogni timore. Per prenotazioni, costi e informazioni 075 813157 – faiboscoassisi@fondoambiente.it. “Assisi Antica e i suoi Culti” è invece il titolo dell’iniziativa organizzata dall’AGTU per sabato 31 luglio dalle 17.30, una passeggiata dalla Piazza di San Rufino al Foro Romano. Per info e prenotazioni: AGTU Associazione Guide Turistiche Umbria info@assoguide.it 075.815228 / 339.3390103. Il costo è di 10 euro per persone di età superiore ai 12 anni, biglietto di ingresso scontato al Museo 1,50 euro.

Ad Armenzano torna invece Emozioni sotto le stelle: il 31 luglio dalle 17, per bambini e non, il laboratorio di ceramica, giochi e teatrino di burattini; alle 19 la cena . Domenica 1 agosto alle 17 la presentazione del libro Assisi oltre le mura e alle 17.30 di nuovo il laboratorio di ceramica, giochi e teatrino di burattini. Alle 20 cena, alle 21 animazione nel castello, e alle 23 con gli astrofili del Subasio si osserva la volta del cielo. La cena va obbligatoriamente prenotata ai numeri 333.1297187 e 380.5043643, anche via Whatsapp, o al fisso 075.8019032.

Il 31 luglio tra gli eventi ad Assisi si apre Assisi Suono Sacro: l’edizione dal titolo di rEVOLUTION si apre una giornata fra musica e parole all’insegna dei grandi temi del Dialogo, della Pace e dell’Europa. Alle 16 nella Sala Pinacoteca in Piazza del Comune, è prevista l’inaugurazione con l’esposizione di Un colpo alle civiltà, il quadro della nota artista basca Sofia Gandarias, a testimonianza delle violenze e delle distruzioni avvenute nella antica regione del Gandhara. Alle ore 17, a Palazzo Monte Frumentario, in Vicolo degli Esposti, in programma la Conferenza sul futuro dell’Europa nell’ambito del Peace Deal Forum con gli interventi dei Fondatori di Ars Pace: Il Presidente Enrique Barón Crespo, la Vice Presidente Monica Baldi e Anna Rüdeberg Presidente del Comitato Tecnico Scientifico di Ars Pace; unitamente ai relatori Franco Ivan Nucciarelli, Valentina Parasecolo, moderati da Sarah Hadrioui. Alle 21,30 in programma un grande Concerto inaugurale che vedrà salire sul palco in Piazza della Basilica di San Rufino l’Ensemble Assisi Suono Sacro con Andrea Ceccomori al flauto e Michele Fabrizi al pianoforte; e l’ODM Opera Dance Music, con il soprano Lin Wei, il tenore Stefano Gagliardi (ultimo allievo di Luciano Pavarotti), la chitarra di Gaetano Guardino, l’elettronica del Dj Set Roberto Paroni che restituirà anche le magiche atmosfere di un’orchestra d’archi femminile per gli arrangiamenti di Francesco Santucci. A fonica, regia e produzione Francesco Sardella. Domenica 1 agosto alle 21.30, nella Sala Pinacoteca, il Concerto degli allievi del corso di pianoforte, M° Rosaria Dina Rizzo. Per ulteriori informazioni, assisisuonosacro@gmail.com – 333 4915100 – 339 5044793

© Riproduzione riservata