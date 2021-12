Natale 2021 ad Assisi, ad Assisi accesi alberi, presepe e videomapping (foto)

Il Natale ad Assisi è entrato nel vivo, l’8 dicembre con i mercatini a Santa Chiara, il trenino, la pista di ghiaccio e la casa di Babbo Natale, il video mapping e l’accensione di alberi e presepi, e tanti altri eventi per grandi e piccoli. Un Natale che anche quest’anno coinvolgerà l’intera città da parte a parte, con statue a grandezza naturale e proiezioni multimediali che riproporranno gli affreschi di Giotto sulla Basilica di San Francesco (Natività), ma anche sulla facciata della Cattedrale di San Rufino (Annunciazione di Maria), Basilica di Santa Chiara (Visitazione di Giotto) e Abbazia di San Pietro (Adorazione dei Magi). Verranno proiettate inoltre stelle luminose lungo le principali vie di Assisi, alcune case ed edifici simbolo della città saranno illuminati con quattro colori pastello, ripresi dagli affreschi di Giotto, restituendo la percezione di una “Città presepe” arrivando dalla valle. Numerosi presepi e allestimenti saranno inoltre visibili gratuitamente in alcune vie, piazze, angoli e chiese della città.

Oggi pomeriggio alle 17 a San Francesco, la messa, la benedizione del presepe e l’accensione dell’albero di Natale. In mattinata alle 10, sempre in Basilica l’inaugurazione del presepe che il “Gruppo Presepio Artistico Parè di Conegliano” aveva donato a Papa Francesco nel 2019. Nella mattinata sono partiti anche i mercatini di Natale, uno dei più apprezzati appuntamenti delle festività ad Assisi: la tensostruttura che ospiterà le postazioni sarà posizionata in piazza Santa Chiara e sarà aperta tutti i giorni dalle 10 alle 20 fino al 19 dicembre, con al centro un grande albero addobbato dagli espositori. A Palazzo Monte Frumentario, nel centro storico di Assisi, dall’8 al 12 dicembre, dal 17 al 19 dicembre e dal 24 al 6 gennaio, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, torna anche la Casa di Babbo Natale. In programma tutto il mese delle feste, l’esposizione “inTORNO a Francesco” e “Il volto di San Francesco nella Controriforma”, alla ex Pinacoteca e in Piazza del Comune, il tradizionale “Trenino di Natale – Assisi Christmas Tour” e, in piazza Garibaldi a Santa Maria degli Angeli, la pista di ghiaccio, che consentirà a grandi e piccini di pattinare godendo di una vista panoramica unica sulla Basilica e su Assisi città presepe. (Maggiori informazioni e foto nelle prossime ore)

