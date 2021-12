Natale Assisi 2021, magica atmosfera con il tour emozionale sul trenino (foto)

(La redazione di AssisiNews) La magica atmosfera natalizia da vivere ad Assisi a bordo del trenino, con i suoi magici colori, con residenti, visitatori e turisti che quest’anno potranno per questo Natale 2021 Assisi fare il giro della città a bordo di Dotto Trains, il treno colore bianco e oro dell’azienda Centro Noleggio Martinelli.

Una bella esperienza che si tiene nuovamente per le festività natalizie nel centro storico della città Serafica voluta, insieme alle tante altre iniziative, dall’amministrazione della Città di Assisi. Il trenino in città che è un ritorno, ma che quest’anno porta con se alcune differenze e diverse novità rispetto al passato. Quali? AssisiNews lo ha voluto chiedere direttamente alla ditta Centro Noleggio Martinelli (fra l’altro, uno degli sponsor delle nostre testate, ndr) che ha in carico il servizio ed in collaborazione con la Città di Assisi ha strutturato il dettagliato tour.

“Siamo felici di poter offrire questo servizio con il Trenino di Natale ad Assisi con grande piacere – spiega Mattia Martinelli di Centro Noleggi Martinelli – il servizio è interamente a carico nostro”. Partenza e ritorno tutti i giorno dal 3 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022 dall’unica fermata capolinea di Piazza del Comune, con orario 10-13 e 15-19. “Quest’anno il trenino ha un costo a tratta di euro 4.00 per gli adulti e di euro 2.00 per i bambini, una cifra che abbiamo limitato al massimo e che crediamo sia alla portata di tutti. Sul posto c’è il nostro personale qualificato – sottolinea Mattia Martinelli – in media dalle 4-5 persone al giorno fra gli autisti e le hostess, che oltre all’emissione dei biglietti, sono addette alla richiesta del green pass per salire a bordo e al controllo delle mascherine e delle regole anti-Covid”.

Un Natale nel segno del divertimento, soprattutto della qualità e della sicurezza anche a bordo del trenino di Natale ad Assisi: “Vogliamo offrire un servizio attento e di qualità – sottolinea Mattia Martinelli ad AssisiNews – il trenino non farà soste a differenza di quello degli anni passati (gestito da altro operatore, ndr), così da evitare in primis assembramenti alle fermate e soprattutto per fare stare tranquilli e rilassati in tempi di covid i nostri ospiti a bordo, che si godranno il giro in città accompagnati da una voce registrata, una audioguida appositamente realizzata per questo progetto, che racconta Assisi, San Francesco e appunto il Natale”.

Un giro in città che è emozione, in questi giorni il sevizio è già attivo e dall’8 dicembre sarà completo di tutti i dettagli: “Sì – conclude Martinelli – un vero e proprio tour di qualità, non un servizio di trasporto come lo era in passato, ma un tour della città. Un giro emozionale nell’atmosfera natalizia di Assisi, città meravigliosa che da sola saprà come sempre fare il resto rendendo unico il ricordo di un giro sul Trenino di Natale ad Assisi edizione 2021”.

(Centro Noleggio Martinelli è uno degli sponsor del gruppo editoriale AssisiNews)

Foto: Mauro Berti / Redazione AssisiNews / Centro Noleggi Martinelli

