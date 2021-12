Natale 2021 ad Assisi, domani si parte con videomapping, mercatini, e accensione e benedizione di albero e presepe in Basilica

Inizia il Natale 2021 ad Assisi. Domani 8 dicembre a partire dalle 17 si terrà, come da tradizione, la Santa Messa dell’Immacolata, la benedizione del Presepe e l’accensione dell’albero di Natale. Un evento che anche quest’anno coinvolgerà l’intera città da parte a parte. Statue e video proiezioni riproporranno gli affreschi di Giotto della Chiesa inferiore della Basilica di San Francesco sulla facciata della Chiesa superiore, sulla Cattedrale di San Rufino, sulla Basilica di Santa Chiara e sull’Abbazia di San Pietro. Le installazioni di luci saranno accompagnate da videomapping, in piazza del Comune e sulla Basilica di San Francesco, da oltre 100 sculture a grandezza naturale, da illuminazioni artistiche colorate sulle case del centro storico visibili dalla pianura e da stelle che illumineranno il percorso tra i siti coinvolti.

Correlato: Mercatini di Natale in Umbria 2021-2022: la mappa, le città, le date e gli orari

Sempre domani, alle ore 10, nella Chiesa Superiore di San Francesco d’Assisi, verrà inaugurato il presepe che il “Gruppo Presepio Artistico Parè di Conegliano” aveva donato a Papa Francesco nel 2019. Fino al 10 gennaio sarà possibile ammirare le video proiezioni, le installazioni e l’esclusivo video mapping dell’interno del Complesso Monumentale, realizzato dallo studio dell’architetto Marco Capasso, dal vivo e in diretta streaming sul sito nataledifrancesco.it . L’albero di Natale, installato nella piazza inferiore della Basilica di San Francesco, è un abete bianco di 15 metri donato dal comune di Castel Ivano in provincia di Trento. Addobbato con circa 40 mila luci a led, proviene da foreste certificate della frazione di Villa Agnedo. Insieme all’albero anche un presepe artigianale della tradizione.

In occasione del Ponte dell’Immacolata ad Assisi 2021 (qui il programma degli eventi) tornano anche i mercatini di Natale, uno dei più apprezzati appuntamenti delle festività. A Palazzo Monte Frumentario, nel centro storico di Assisi, dall’8 al 12 dicembre, dal 17 al 19 dicembre e dal 24 al 6 gennaio, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, torna anche la Casa di Babbo Natale, dove Santa Claus aspetta gratuitamente grandi e piccoli per aprire le porte del suo magico mondo. Nel Natale 2021 ad Assisi, non mancano inoltre alcuni eventi ‘ricorrenti’.

Correlato: Presepi ad Assisi 2021, il programma delle natività viventi, delle mostre e delle esposizioni all’aperto

L’esposizione “inTORNO a Francesco”: fino al 6 gennaio nella Sala ex Pinacoteca (green pass obbligatorio) è possibile ammirare l’opera attribuita al Maestro della Croce n. 434 degli Uffizi, raffigurante San Francesco che riceve le stimmate, in tempera e oro, datata tra il 1240-1250 in stile bizantineggiante che precede l’età giottesca. Pochi metri dopo, a Palazzo Bonacquisti, di proprietà della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, la mostra a ingresso libero “Il volto di San Francesco nella Controriforma”, esposizione a cura della Fondazione Cari Perugia Arte. Fino al 9 gennaio, dalle 10 alle 19 con partenza ogni 30 minuti, non manca il tradizionale “Trenino di Natale – Assisi Christmas Tour”, che propone un tour emozionale alla scoperta della città. Fino al 6 gennaio, in piazza Garibaldi a Santa Maria degli Angeli, con orario 10 – 12:30 e 15- 18, sarà infine presente la pista di ghiaccio, che consentirà a grandi e piccini di pattinare godendo di una vista panoramica unica sulla Basilica e su Assisi Città Presepe. Tutte le iniziative si svolgono nel rispetto della normativa anti Covid-19 vigente.

IL PROGRAMMA DELLA PARTENZA DEL NATALE 2021 AD ASSISI A SAN FRANCESCO

Alle 10.00: celebrazione eucaristica nella Chiesa superiore. A seguire inaugurazione e benedizione del presepe realizzato dal Gruppo Presepio artistico di Parè di Conegliano.

Alle 17.00: si terrà la Santa Messa nella Basilica di San Francesco presieduta dal Custode del Sacro Convento di Assisi, fra Marco Moroni, OFMConv.

Alle 18.20: al termine della celebrazione si terrà la cerimonia di accensione e benedizione dell’albero di Natale e del Presepe diretta streaming su sanfrancesco.org

Per maggiori informazioni www.nataledifrancesco.it

© Riproduzione riservata