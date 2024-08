Rassegna Antichi Sapori di Rivotorto 2024 al via nel segno della solidarietà (foto)

La Rassegna Antichi Sapori di Rivotorto 2024 si è aperta con la serata di Ferragosto dedicata alla solidarietà con un concreto omaggio dell’incasso della cena alla Casa di Riposo “A. Rossi”, al Punto Rosa, alla Caritas parrocchiale di Rivotorto e alla Misericordia di Assisi.

“Con questo altissimo valore – si legge in una nota – il presidente Luciano Angelucci e la vice presidente Emanuela Belardoni hanno ricordato la gratitudine dovuta a situazioni di emergenza e ai più deboli, memori dello straordinario contributo che la Pro loco ed il paese ebbero da tutta l’Italia nel grave momento del terremoto 1997 quando le scuole paesane erano tutte ospitate nei container. Nel cerimoniale rispettoso della trentennale tradizione è stato assegnato il Premio Rivotorto 2024 all’imprenditore Lanfranco Becchetti per essere stato fedele tutta la vita all’attività di metalmeccanico, iniziata da ventenne in un laboratorio adiacente alla sua casa di Rivotorto, seguendo però l’evoluzione dei tempi che ha prodotto risultati eccellenti per le sue aziende BSP e COMEAR, oggi creature prestigiose nel contesto nazionale ed internazionale”. Il passaggio tra passato e futuro è stato segnato dalla consegna dei riconoscimenti ai cinque giovani laureati nel corrente anno accademico.

Ora stasera (16 agosto 2024, ndr) parte la Rassegna Antichi Sapori di Rivotorto 2024 (qui il programma) che, organizzata dalla Proloco rivotortese, stabilisce ogni anno giusti abbinamenti tra cultura, tradizioni, storia, ambiente e sano cibo condito di socialità per ogni generazione.

FOTO © Mauro Berti – BNCOM

