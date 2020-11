Sant’Annessa 2020, torna ad Assisi la commemorazione dei defunti

Si rinnova ad Assisi uno dei momento più suggestivi della tradizione locale, la commemorazione dei fedeli defunti nella notte di Sant’Annessa 2020. Il programma, in scena domani, martedì 3 novembre 2020, prevede alle 17.30 il ritrovo al cimitero e la successiva visita, con partenza della Processione (via Albornoz, via Renzo Rosati, Porta Perlici, via Porta Perlici, Piazza San Rufino). Alle ore 19, la santa messa nella Cattedrale di San Rufino. A far rivivere la tradizione di Sant’Annessa 2020, a nome di tutti i cittadini di Assisi viste le normative anti Covid, la Confraternita dei Cavalieri del Colle del Paradiso di Assisi.

La processione viene fatta ogni anno per ‘esorcizzare’ la paura di una storia secondo cui il monastero di Sant’Annessa (Agnese), poco fuori Porta Perlici, distrutto dai saraceni, che ne trucidarono le suore, sarebbe infestato di spiriti. Secondo la leggenda, nell’anniversario della violenza se ne sentono ancora le urla da dentro le mura della città, come accadde quella notte alla popolazione impotente, chiusa nelle mura. Ma nella notte tra il primo e il due novembre suona ancora la campana del convento distrutto e chiama a raccolta tutti i morti dell’anno per la messa in commemorazione dei defunti. Essi scendono da Porta Perlici verso il cimitero fino al sito dell’antico monastero, nella valle del Tescio, dove il prete morto per ultimo celebrerà la messa.

Spiegazione di Sant’Annessa 2019 da 101 cose da fare ad Assisi, fotogallery © Andrea Cova