Assisi News inStudio, speciale Calendimaggio 2023: ospiti i Priori di Sopra e Sotto (video)

(Flavia Pagliochini, Stefano Berti, Agnese Paparelli) Torna inStudio per Assisi News: ospiti per questo speciale Calendimaggio 2023 i Priori Maggiori Massimiliano Della Vedova, Magnifica Parte de Sotto, e Aleardo Pelacchi, Nobilissima Parte de Sopra.

I Priori si raccontano e raccontano le loro emozioni nello speciale Calendimaggio 2023 di Assisi News inStudio: sia Massimiliano Della Vedova che Aleardo Pelacchi tornano alla guida delle Parti dopo un periodo di stop. “Non è stata una scelta breve – dice il Magnifico Priore Della Vedova – ci ho pensato molto, sono uscito dopo 7 anni di priorato e mi ero ripromesso di non tornare. Poi il Covid ha messo a repentaglio la Festa, c’erano delle dinamiche da superare e la partenza è stata difficoltosa. Tutti noi partaioli ci aspettavamo che lo scorso Calendimaggio fosse un successo, purtroppo non è avvenuto. Mi hanno chiesto di tornare e tutti noi ci siamo messi a disposizione della Magnifica Parte de Sotto, abbiamo presentato la nostra candidatura, siamo stati eletti. Mi ha fatto piacere vedere tantissime persone votare il mio nome e sono onorato di essere nuovamente il Priore della Magnifica“. “Torno dopo lo stop del Covid – le parole del Nobilissimo Priore Pelacchi – ma ho guidato la Parte anche prima e ho avuto la fortuna di vincere in più di un’occasione. Sono tornato perché volevo fare qualcosa per la Festa e la città, difficilmente – essendo stato coinvolto nel Calendimaggio – sarebbe stato possibile avere una posizione terza. Mi sono quindi proposto per il ruolo di Priore e per dare un contributo in questo senso. L’obiettivo è traghettare la Nobilissima Parte de Sopra verso un orizzonte cui credo sia importante guardare: pensare di costruire per competere ma anche per far durare la Festa“.

Ora c’è una nuova edizione da vivere, in pienezza dopo la ripartenza dello scorso anno. “Parte de Sotto si sta preparando molto bene, abbiamo cominciato a ottobre tracciando una strada, che è faticosa ma su cui si sono incamminati tanti partaioli. La Magnifica deve essere sorridente – l’auspicio di Della Vedova – non bisogna guardare solo alla vittoria, ma essere felici di tornare in piazza“. “Parte de Sopra sta cercando di fare il massimo possibile – la ‘replica’ di Pelacchi – siamo partiti presto, è bello vedere il clima nelle sedi con tante persone, un fatto molto positivo. Vogliamo far crescere la Festa e lasciare qualcosa a chi verrà dopo, riprendere il percorso dopo anni difficili. La Nobilissima sta facendo il massimo“. Ma come si preparano le Parti, quali sono i loro punti di forza? Lo spiegano i Priori nello speciale Calendimaggio 2023: “Quest’anno – dice Della Vedova – non è un singolo settore, sono i partaioli. Hanno sposato il progetto e piano piano si sono aggiunti altri partaioli, è bello vederli così coinvolti… Vedo entusiasmo e quando ce l’hai lo trasmetti“. “Abbiamo dei progetti – anticipa Pelacchi – e c’è volontà di portarli avanti mettendoci il cuore e nello spirito della Festa. Vediamo se riusciremo a realizzarli con la voglia e il cuore che ci ha guidato in questi anni“.

Quest’anno e per le prossime altre due edizioni della Festa, fino al 2025, a guidare l’Ente sarà Marco Tarquinio, direttore di Avvenire e assisano doc. Anche grazie a lui è arrivato l’importante Patrocinio del Senato della Repubblica che i due priori, nello speciale Calendimaggio 2023 di Assisi News inStudio definiscono “un risultato molto importante“. “Un nome di spessore – l’elogio di Della Vedova – che è stato condiviso con Aleardo e che può dare tanto per la sua figura e il prestigio. Il presidente è uno al di sopra delle Parti, una figura che sempre abbiamo cercato, è un assisano doc, che conosce la Festa ma che si non è coinvolto nelle dinamiche partaiole e che speriamo di far nuovamente innamorare“. “Si è trattata di una scelta condivisa con Massimiliano, pensiamo ci possa aiutare a far fare alla Festa questo salto che ci auspichiamo. Vorremmo che Assisi e il Calendimaggio fossero una cosa sola nell’immaginario collettivo – l’auspicio di Pelacchi – siamo consapevoli che è un progetto ambizioso ma penso il presidente possa darci una mano. E ovviamente è importante che le Parti lavorino insieme“.

Il Calendimaggio è la principale festa laica di Assisi e una delle più note dell’Umbria, ma come rimanere un passo avanti alle numerose altre feste che stanno nascendo anche nel comprensorio? “La Festa ha 70 anni, penso abbia un suo perché – la risposta di Della Vedova – ha qualcosa che gli altri non hanno, abbiamo la più grande sfida corale fatta da due cori non professionisti che si sfidano su una piazza, 120 persone, 60 per Parte, che cantano canzoni medievali… È qualcosa di unico e abbiamo raggiunto livelli altissimi“. “Il Calendimaggio è una festa unica perché basata sulla musica, spettacoli con musica con centinaia di persone in cui costruiamo uno spettacolo. E poi – dice Pelacchi – ci sono le rievocazioni di vita medievale con ricostruzioni d’epoca. Il Calendimaggio cambia ogni anno e questo sviluppa capacità creative, e poi è una ‘livella’ che azzera età e ceti sociali. Ricordiamoci però che per realizzare la Festa abbiamo bisogno di strutture e sedi“.

Quest’anno la Taverna dell’Ente vede protagonista lo chef Giorgione, ma anche le Parti hanno due Taverne. “Vi aspettiamo, turisti e partaioli, in via Fortini con panino con porchetta. La sera solo per i tesserati si possono degustare alcuni piatti“, l’invito di Della Vedova. “Vi aspettiamo in via Santa Rosa, con socialità e aggregazione“, l’invito di Pelacchi. Lo speciale Calendimaggio 2023 di Assisi News inStudio si conclude con un messaggio finale dei due Priori. “Il sale della Festa è la competizione, poi finita l’edizione 2023 lavoriamo insieme e da subito. Per quanto riguarda i miei ragazzi dico che stiamo lavorando bene e se riusciremo a continuare così, come fatto in questi anni, è chiaro che sei fai bene vinci“, le parole di Pelacchi. “A Parte de Sopra dico in bocca al lupo e che vinca il migliore al di là di quello che succede qualche volta. Alla mia Parte – le parole di Della Vedova – dico che qualche volta so di non essere simpatico ma so che mi seguite e vi ringrazio, facciamo questo Calendimaggio e facciamo vedere qual è il cuore di Parte de Sotto“.

