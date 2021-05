Ristorante Il Passaggio, il mare in Umbria per una gustosa e grintosa ripartenza

Il mese di maggio segna la ripartenza di molte categorie commerciali rimaste chiuse o operative solo in parte tramite asporto o domicilio, tra cui il mondo della ristorazione, tra i più coinvolti dalla crisi dovuta al Covid-19. Un esempio di voglia di non mollare e ripartire decisamente arriva dal Ristorante Il Passaggio, storico locale di Passaggio di Bettona, che nonostante il lungo periodo travagliato riavvia deciso la propria attività ai tavoli (all’aperto come consentito e dopo aver lavorato in alcuni periodi con asporto e domicilio, ndr) puntando sulle proprie prelibatezze e sull’esperienza di chi della cucina ne ha fatto una ragione di vita.

“La mia storia inizia già da ragazzino – ci tiene a sottolineare ad AssisiNews lo chef e titolare del Ristorante Il Passaggio Alessandro Vallifuoco – mia mamma era una bravissima cuoca. Vengo da una famiglia molto numerosa, la domenica quando eravamo in pochi in casa eravamo una trentina. Tutti ospiti a casa mia. Da lì, è nata la passione per la cucina”.

Oggi Alessandro, nella piccola frazione ai piedi di Bettona, fra i borghi più belli d’Italia, fa del pesce fresco la propria specialità. “Sono originario del sud dell’Italia, ho girato mezzo mondo. Porto il mare in Umbria – dice orgoglioso dopo la ripartenza di questi giorni – amo questo mestiere e sono pronto nuovamente ad accogliere con la mia famiglia i nostri clienti nel nostro ampio spazio all’aperto”. Alessandro Vallifuoco più volte nella settimana, va sulla costa del Tirreno e porta in Umbria pesce fresco da servire sulle proprie tavole.

Una storia lunga, iniziata fin da bambino: “A 14 anni ho sfruttato subito la mia prima opportunità, iscrivendomi all’Istituto Alberghiero di Formia, in provincia di Latina. Frequentai tre anni e presi la qualifica, poi subito un’opportunità notato dal professore in un classe di 32. Stagioni a Gaeta, Sabaudia, Sperlonga, oggi vado ancora lì per riportare il pesce fresco che poi preparo a Passaggio di Bettona”. Fra le specialità del Ristorante Il Passaggio anche piatti di carne, dolci, prelibatezze di varie entità, e la pizza, altro fiore all’occhiello del locale a gestione familiare.

Nella vita professionale di Alessandro Vallifuoco anche tante esperienze all’estero: “Dopo una prima esperienza italiana partii – racconta ad AssisiNews – il professore mi trovò un posto di lavoro a Berlino, ristorante italiano. Da lì la mia storia professionale ebbe una svolta: girai quasi tutta la Germania, poi ancora in Italia, al sud, Salento, Sicilia, Campania, sempre nel campo della ristorazione alla carta. Poi la grande opportunità nel 2009 e fino al 2015, un’esperienza nei villaggi turistici con un grande catena di tour operator italiano: Mauritius, Saint Martin, Madia, Sharm El Sheik, Marsa Alam, Cuba, Santo Domingo, mezzo mondo insomma”.

Oggi la storia riparte da Passaggio di Bettona, a pochi chilometri da Assisi, il ristorante di famiglia in Umbria che è un sogno realizzato, per una nuova avventura tutta da vivere senza aver mollato un istante nonostante le difficoltà legate alla pandemia. “Vinceremo anche questa – conclude Alessandro, un esempio per i tanti del settore della ristorazione vogliosi con grinta di ripartire – è dura, ma diamo del nostro meglio e non molliamo, sempre convinti che riusciremo a regalare emozioni ai nostri clienti. Vi aspettiamo!”.

(Il Ristorante Il Passaggio è uno degli sponsor di AssisiNews)

© Riproduzione riservata