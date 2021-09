ConfrontiAssisi, quattordicesima uscita: scuola e territorio, politiche per il centro storico

Il N° 14 di ConfrontiAssisi ritorna sul tema del rapporto tra scuola e territorio con l’intervento di Francesca Alunni, Dirigente scolastico del Liceo Properzio. Alessio Mariucci, Laureando in Ingegneria edile Architettura, esplora con la sua ricerca un nuovo aspetto del turismo relativamente agli effetti di questo sulla destinazione del patrimonio abitativo nel centro storico. Strettamente connessi a questa ricerca sono i dati sulla classificazione turistica della città di Assisi di Istat e Agenzia delle Entrate e il rilievo statistico del Censimento Istat del 2011, fondamentale riferimento metodologico per gli indicatori demografici ed urbanistici

In questo numero di ConfrontiAssisi

Alessio Mariucci, Laureando in Ingegneria Edile Architettura – Turismo e politiche per il centro storico. Analisi laica del consumo turistico della città murata

La teoria economica sulle dinamiche generate dallo sviluppo turistico sulla destinazione generica in termini di ciclo di vita, impatti, esternalità e conflitti ha una sua particolare applicazione per quel settore delle destinazioni turistiche coincidente con le città storiche. Sul territorio assisano queste hanno accelerato il processo di svuotamento della città murata di servizi e prodotti dedicati ai residenti, con particolare riferimento alla sua dotazione abitativa, soggetta a consistente trasformazione indotta dagli usi turistici

Link diretto

Francesca Alunni, Dirigente scolastico Liceo Properzio – Scuola e territorio. Interazioni per costruire il futuro

Una riflessione sulla relazione tra scuola e territorio, sul compito affidato alla scuola e risultato atteso. Uno degli obiettivi è certamente far crescere giovani cittadini consapevoli del loro ruolo e della loro importanza nella società futura, della cui costruzione ognuno deve ritenersi responsabile. È importante che la scuola venga considerata strategica dal punto di vista della costruzione dell’agorà, del bene comune, dei luoghi condivisi e costituisca una palestra di formazione per i futuri cittadini

Link diretto

Statistiche

Turismo – Istat – Istat: Classificazione dei comuni italiani in base alla densità turistica

L’analisi dell’Istat del settembre 2020 relativo all’anno 2019.

Link diretto

Turismo – Agenzia delle Entrate – Classificazione turistica territoriale attività ricettive. Agenzia delle Entrate aggiornamento 2000

Lo Studio di settore dell’Agenzia delle Entrate in cui Assisi viene classificata come “Città d’arte di piccole dimensioni”

Link diretto

Demografia, edilizia – Istat – Assisi centro storico, Censimento Istat 2011. Popolazione, stranieri, abitazioni, famiglie, edifici

140 indicatori elencati suddivisi in 2 aree di analisi, demografica ed edilizia.

Link diretto

© Riproduzione riservata