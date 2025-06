Eolo Cicogna: “Condanno gli insulti a Zaoin, ma offese sono arrivate anche a noi”

Dopo giorni di condanne e ‘baruffe’, anche sui social, Eolo Cicogna prende posizione contro i commenti ‘infelici’ nei confronti di Adil Zaoin, ricordando però anche i commenti altrettanto ‘infelici’ nei confronti di candidati consiglieri e sostenitori della sua coalizione. Di seguito la sua nota:

“Negli ultimi anni stiamo assistendo, con crescente amarezza, a un impoverimento del dibattito politico: si fa sempre più frequente il ricorso a commenti offensivi, toni scomposti e attacchi personali. È un clima che allontana i cittadini dalla partecipazione e svilisce il senso più autentico della politica. In questo contesto, apprendiamo con sconcerto – si legge nella nota di Eolo Cicogna – degli insulti rivolti al Consigliere Adil Zaoin. Come portavoce dell’opposizione in Consiglio Comunale, e a nome delle forze civiche e politiche che hanno sostenuto la mia candidatura a Sindaco, esprimo una condanna netta e senza ambiguità verso ogni forma di offesa personale, linguaggio denigratorio o comportamento che mini la dignità delle persone, qualunque sia la loro appartenenza politica o visione del mondo”.

“La politica deve rimanere confronto, anche acceso, ma sempre sul piano delle idee. Chiunque superi questo confine arreca un danno non solo all’avversario, ma alla credibilità dell’intera comunità politica. Allo stesso tempo, auspico che episodi simili non diventino oggetto di strumentalizzazioni, né pretesto per alimentare ulteriori divisioni. È giusto esprimere solidarietà al Consigliere Zaoin per quanto subito – e gliela rivolgo senza esitazioni – ma – dice Eolo Cicogna – è altrettanto doveroso ricordare che lo scadimento del linguaggio ha colpito anche la nostra coalizione: consiglieri, candidati e sostenitori sono stati bersaglio di offese e attacchi gratuiti, spesso vili, a volte provenienti da pulpiti insospettabili, spesso nascosti dietro l’anonimato dei social”.

“Non lo dico per minimizzare quanto accaduto – conclude Eolo Cicogna – ma per allargare il campo della riflessione: questo clima di aggressività non ha colore politico. È un problema di tutti. E da tutti va affrontato, con onestà e responsabilità. Noi, come opposizione, continueremo a svolgere con fermezza il nostro ruolo: vigili, coerenti, critici sui contenuti, ma mai disposti ad alimentare polemiche personali o scontri sul piano umano. Assisi merita una politica fatta di rispetto, di confronto civile, di idee forti e parole sobrie. Una politica capace di guardare al bene comune con dignità, senza alzare la voce ma alzando il livello del dibattito. Da parte nostra, questo impegno non verrà mai meno”.

