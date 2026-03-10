Il futuro del turismo è ora: l’offerta formativa post-superiori si presenta ad Assisi (foto)

La città e l’Umbria rilanciano la propria vocazione storica e si candidano a diventare centro nazionale della formazione manageriale nel turismo: ieri – lunedì 9 marzo 2026, ndr – al Teatro Lyrick è andato in scena “Il futuro del turismo è ora” tra innovazione, intelligenza artificiale e alta formazione.

Dopo che negli anni ‘80 Assisi si è distinta come polo di formazione turistica di eccellenza, con percorsi pionieristici come il master in economia e tecnica del turismo e l’evoluzione di diplomi e lauree dedicate alla gestione delle imprese e delle destinazioni turistiche erogate dall’Università degli Studi di Perugia, ora arriva un nuovo slancio con “una visione contemporanea che pone l’innovazione tecnologica e l’intelligenza artificiale al centro dei nuovi profili professionali da formare nel turismo moderno”. Un elemento di forte innovazione collegato all’evento “Il futuro del turismo è ora” è stata la presenza di Turismi.AI, l’Associazione Italiana per l’Intelligenza Artificiale nel Turismo, nata nel 2024 con l’obiettivo di promuovere l’adozione etica e diffusa delle tecnologie AI nell’industria turistica italiana, tramite ricerca, formazione e networking tra imprese, istituzioni accademiche e operatori del settore.

La giornata del 9 marzo al Lyrick, promossa dal Comune di Assisi in collaborazione con la Camera di Commercio dell’Umbria, l’Università degli Studi di Perugia e il Comitato Davide Piampiano, è stata pensata per offrire una panoramica sulle trasformazioni digitali del turismo; un’esperienza formativa e di orientamento per studenti delle scuole superiori; un’occasione di dialogo con esperti, istituzioni e professionisti del settore. In un’unica giornata è stata presentata l’intera offerta formativa post-superiori nel turismo in Umbria.

Dettagliati, nella tavola rotonda moderata dal direttore del gruppo editoriale Assisi News, Stefano Berti, il corso di laurea in Economia e Management del Turismo dell’Università degli Studi di Perugia, il corso di laurea in Made in Italy, Cibo e Ospitalità dell’Università per Stranieri di Perugia e il percorso ITS in Hospitality & Food Management di ITS Umbria Academy. (Continua dopo la foto)

“Con ‘Il futuro del turismo è ora’ – hanno spiegato gli ideatori – Assisi non offre solo un evento formativo, ma traccia una strada di sistema per riportare l’Umbria al centro della formazione manageriale turistica nazionale, integrando tradizione, innovazione e tecnologia, e ponendo l’accento sull’importanza di competenze digitali per affrontare la rivoluzione in atto nel settore turistico moderno”. Per maggiori informazioni e rimanere aggiornati sull’evento è possibile consultare il sito web e le pagine social di Economia e Management del Turismo di Unipg.

