Le aziende del territorio premiano gli studenti meritevoli del corso CAT del Polo-Bonghi

Nel mese di febbraio presso l’Istituto di Istruzione Superiore Polo-Bonghi, si è tenuta la cerimonia di premiazione delle borse di studio assegnate agli alunni meritevoli del corso CAT, Costruzioni, Ambiente e Territorio (quello che un tempo si chiamava corso per Geometri) per l’anno scolastico 2024/25. Durante il medesimo evento sono stati premiati gli alunni delle scuole medie del territorio che hanno partecipato al Contest del “CORSO 3D – REALTÀ VIRTUALE” edizione 2025/26 che si tiene annualmente sotto la cura degli stessi docenti del corso CAT (Prof. Arch. Giacomo Barbanera, Prof. Arch. Amerigo Solimene, Prof. Ing. Simone Tedeschi).

Durante l’evento, che ha visto la partecipazione di circa 120 persone tra genitori, alunni in corso, ex studenti del Polo-Bonghi, ragazzi frequentanti le scuole medie, personale aziendale ed organizzatori, ci sono stati interventi da parte dei rappresentanti delle cinque aziende partners dell’indirizzo di studi Costruzioni, Ambiente e Territorio. Nel dettaglio il Dott. Raimondo Caruana (Cementerie Aldo Barbetti SpA di Gubbio), la Dott.ssa Anna Rita Rustici (Manini Prefabbricati SpA di Assisi), il Geom. Marco Benincampi (Prefabbricati Barili Silvio Srl di Spello), il Geom. Andrea Bartoni (Tecnologie Edili Srl di Assisi), il Geom. Alberto Longari (T2d SpA di Todi) ed il Geom. Franco Masciotti (Collegio dei Geometri di Perugia) hanno parlato dell’importanza di una figura professionale, quella del Geometra, sempre più ricercata nel mondo del lavoro.

L’evento si è concluso con l’augurio del Dirigente Scolastico Prof. Carlo Menichini che gli studenti continuino ad impegnarsi con passione e perseverare nello studio e, perché no, vincano una delle 30 borse da 200 euro o 10 borse da 400 euro in palio per il prossimo anno.

Gli alunni vincitori di borsa di studio da euro 200 sono stati i seguenti: Siena Emanuele, Carloni Veronica, Piselli Christian, Benedetti Dylan, Passeri Leonardo, Olariu Kristian, Costantini Nicolò, Belli Marco, Tanasescu Teodor, Paolillo Daniele, Morra Moretti Luca, Baldoni Maria, Vagniluca Gabriele, Rigati Aurora, Guido Nicola, Marracci Diego. L’alunno Thomas Torzoni ha vinto un tirocinio con rimborso spese da euro 800. Gli alunni del “CORSO 3D – REALTÀ VIRTUALE” premiati con gadget informatici sono stati: Busti Damiano (1° classificato), Lutazi Agnese (2° classificata), Canepa Marta (3° classificata).

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