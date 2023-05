Scilla Cavanna entra ufficialmente nel consiglio della Provincia di Perugia

Prende il posto dell'ex sindaco di Corciano Cristian Betti: per la giovane esponente politica assisana doppio ruolo in consiglio comunale e provinciale

(Ste.Ber.) Scilla Cavanna entra ufficialmente a far parte del consiglio provinciale della Provincia di Perugia, in qualità di consigliere prende il posto di Cristian Betti, ex sindaco di Corciano in carica per due mandati, da giugno 2013 poi riconfermato a giugno 2018, ed ora non più sindaco e di conseguenza non più consigliere provinciale. Scilla Cavanna pertanto, prima dei non eletti nell’ultima tornata elettorale alla Provincia di Perugia dove fu eletta presidente il sindaco di Assisi Stefania Proietti, entra surrogata ufficialmente in consiglio provinciale.

“Come Consigliere di Maggioranza del Comune di Assisi ho partecipato all’ultima competizione elettorale per il Consiglio Provinciale di Perugia. Lo spirito che mi spinse ad occuparmi di Politica – sottolinea Scilla Cavanna ad Assisi News – rimane sempre quello di cercare di intercettare le esigenze dei cittadini per tradurle in risposte concrete il più possibile coerenti. Ho la speranza – conclude la giovane neo-consigliere – di poter accrescere conoscenze e esperienze utili per continuare in un servizio alla comunità provinciale e ancor più a quella assisana”.

Scilla Cavanna, avvocato, originaria di Capodacqua di Assisi dove oggi risiede con la famiglia, è fra le più giovani esponenti del consiglio comunale di Assisi, eletta in quota Assisi Domani in consiglio comunale nelle ultime elezioni amministrative, nella lista civica di Stefania Proietti. Ora per lei, in attesa della ratifica ufficiale, questa nuova avventura a livello provinciale, per un doppio ruolo di consigliere comune-provincia che accresce un’esperienza politica ‘nuova’, ma con un presente e un futuro tutti da vivere.

© Riproduzione riservata