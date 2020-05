Meteo Assisi 1-3 maggio 2020: weekend variabile, tra sole e rovesci

Torna puntuale, come ogni venerdì, il meteo Assisi 1-3 maggio 2020, con la rubrica curata da Luca Tiberti per AssisiNews. Nel dettaglio le previsioni del meteo per la città serafica e per l’Umbria per questo weekend in cui conterà ancora e soltanto stare in casa e non muoversi assolutamente.

Buongiorno e buona festa dei lavoratori a tutti, la scorsa settimana ci siamo lasciati con voi che eravamo in procinto di avere quel cambiamento tanto atteso da mesi e possiamo dire che gradualmente si sta concretizzando giorno dopo giorno, le prime piogge importanti da mesi abbiamo avuto su tutto il territorio regionale tra martedi e mercoledi. Ieri pausa mentre da oggi fino a tutto il weekend avremo un tipo di tempo instabile, ci sarà spazio per il sole ma soprattutto nei pomeriggi avremo il rischio di locali rovesci di pioggia a tratti anche a sfondo temporalesco. Peggioramento veloce domenica con piogge e temporali possibili su tutto il territorio e più fresco seguono schiarite in un contesto sempre molto variabile. Chiudiamo aprile con un deficit di precipitazioni ancora molto pesante mediamente tra il 50 e il 55%. Attenzione tra martedì e venerdì della prossima settimana probabile breve fiammata africana innescata dalla discesa di quell’aria fredda dal Polo verso sud che andrà ad amplificare scambi meridiani di calore, a seguire nuovo netto peggioramento.

Vediamo assieme a voi intanto le previsioni per il Meteo Assisi 1-3 maggio 2020, con uno sguardo attento anche all’Umbria:

Oggi venerdì: giornata spiccatamente variabile con momenti di sole, alternati a velature o nubi più compatte, buona possibilità nel corso del pomeriggio di locali rovesci anche temporaleschi su aree centro-meridionali e orientali della regione, in modo particolare su folignate, bevanate e spellano a seguire al volgere della sera tenderà a riaprirsi il cielo ovunque. ventoso per venti mediamente occidentali tra w e w-nw. Temperature massime tra 20 e 22 gradi normali per il periodo.

Sabato: giornata sempre assai variabile come il giorno precedente con momenti di sole alternati a della nuvolosità. Rischio di qualche locale rovescio più probabile sempre nel pomeriggio Temperature sostanzialmente stazionarie. Sempre molto ventoso. N.B. Molto difficile stabilire ad ora l’esatta collocazione territoriale dei rovesci pomeridiani! possibili lievi variazioni rispetto alle aree indicate in mappa!

Domenica: giornata con spazi di sole inizialmente, segue nel corso della giornata l’arrivo di rovesci temporaleschi a seguire nuovamente schiarite, più fresco e sempre ventoso per venti nord-occidentali in prevalenza. Attenzione per questa giornata predicibilità al momento ancora molto bassa. Prendete questa evoluzione con le pinze possibili variazioni anche significative.

Come vi scrivevo sopra, rischio ad inizio settimana di una breve fiammata africana tra martedì e venerdì con temperature che localmente potranno toccare picchi di anche 30 gradi. A seguire maltempo.

A tutti voi una buona festa dei lavoratori e l’augurio di trascorrere giornate serene. Buon weekend, da AssisiNews!