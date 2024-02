Meteo Assisi 16-18 febbraio 2024, clima primaverile… E l’inverno? Forse a marzo!

Belle giornate di sole e clima mite, prossima settimana più nuvolosità e qualche breve e occasionale pioggia: le previsioni per Assisi News di Luca Tiberti

Torna puntuale, come ogni venerdì, la rubrica curata da Luca Tiberti per Assisi News. Oggi le previsioni riguardano il meteo Assisi 16-18 febbraio 2024, come sempre con uno sguardo attento anche all’Umbria.

Buongiorno cari lettori, siamo a metà febbraio e ancora di freddo neanche l’ombra (eccezion fatta per alcune deboli gelate mattutine e qualche nebbia). La primavera in pieno inverno continua e a differenza di quanto vi scrissi precedentemente, e cioè che il freddo sembrava essere in arrivo dopo metà mese, i modelli stanno avendo una scarsissima prevedibilità da 20 giorni a questa parte, perciò dagli ultimi dati addirittura pare molto probabile una continuazione del clima molto mite e anomalo.

Niente freddo, al massimo fresco all’orizzonte da qui al 25 del mese e un certo aumento dell’instabilità. Il NINO sta colpendo durissimo e sta spazzando via ogni possibile episodio di freddo… Sorprese tuttavia potranno esserci perché il sole si sta facendo più forte e ciò produrrà un indebolimento ulteriore del vortice polare. Tutte le chance l’inverno se le giocherà a marzo molto probabilmente a questo punto.

Vediamo intanto le previsioni per il fine settimana in arrivo, con il meteo Assisi 16-18 febbraio 2024:

Oggi venerdì: giornata tra velature, nuvolosità diffusa al mattino fino centro giornata con scarsi spazi soleggiati, velato tra pomeriggio e sera. Clima primaverile. Scarsa ventilazione orientale o sud-orientale. Domani sabato e dopodomani domenica: tempo variabile tra sole, nuvolosità a tratti o velature in un contesto primaverile. Massime vicine a 19-20 gradi.

Breve anticipazione sul tempo per l’inizio della nuova settimana che vedrà più nuvolosità e qualche breve e occasionale pioggia. Temperature sempre miti. A presto e restate sintonizzati. Vi auguriamo intanto un sereno weekend! La redazione meteo di Assisi News!

