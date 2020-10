Meteo Assisi 23-25 ottobre 2020: weekend fra sole, nuvole e pioggia

In pieno autunno, mai come quest’anno la normalità climatica sembra essere rispettata: le previsioni di Luca Tiberti

Torna puntuale, come ogni venerdì, il meteo Assisi 23-25 ottobre 2020, con la rubrica curata da Luca Tiberti per AssisiNews. Nel dettaglio le previsioni del meteo per la città serafica e per l’Umbria per questo weekend.

Buongiorno a tutti, dopo “l’ottobrata” di questa settimana che ci ha regalato, dopo diversi giorni di pioggia e cieli grigi e scuri, belle giornate soleggiate oltre a temperature in aumento fin su valori vicini ai 20 gradi, nel corso delle prossime giornate in particolar modo in quella di sabato torneranno a far visita al nostro territorio dei rovesci di pioggia oltre a qualche temporale. Siamo nel pieno dell’autunno meteorologico e mai come quest’anno la normalità climatica appare decisamente rispettata. Per di più, altro elemento che dovrebbe deporre a favore di un autunno e un inverno decisamente più vicini alla normalità e anche più votati al freddo rispetto ad altri vissuti negli ultimi anni, come potete osservare dall’immagine che vi ho appositamente creato nel Pacifico appare evidentissima la presenza invadente del fenomeno climatico della NINA (raffreddamento delle acque del Pacifico).

Vediamo insieme il Meteo Assisi 23-25 ottobre 2020 che ci attenderà nel corso delle prossime giornate, con uno sguardo attento anche all’Umbria:

Oggi venerdì: giornata che inizierà bene e che si concluderà con le nuvole e la pioggia. Tenete presente che le precipitazioni arriveranno tra la sera e la notte dunque di giorno nel complesso il tempo reggerà tra sole e nuvole. Ventilazione meridionale tra debole e moderata con temperature in ulteriore lieve aumento fin su valori tra 20 e 21 gradi. Qualità dell’aria buona. N.B. Le precipitazioni che vi ho indicato in mappa si riferiscono alla parte conclusiva della giornata.

Sabato: giornata nel complesso grigia e piovosa con diverse occasioni per precipitazioni degne di nota oltre a qualche temporale. Sprazzi di sole possibili solo per brevissimi tratti. Ventilazione debole a tratti moderata dai quadranti meridionali e temperature che per effetto della maggiore copertura nuvolosa subiranno una flessione fin su valori tra 16 e 18 gradi. Clima umido.

Domenica: “giornata di attesa” con sole alternato a della nuvolosità intermittente a tratti anche compatta, giornata che alla fine tutto sommato trascorrerà con prevalenza del sole sulla nuvolosità e dunque sarà utile per trascorrere momenti piacevoli all’aria aperta. Temperature sostanzialmente stazionarie su valori normali per questo periodo dell’anno. Possibili lievi variazioni di previsioni in questa giornata .

Vi anticipo e poi concludo che a seguire nel corso della prossima settimana ci sarà il ritorno di temperature al di sotto dei valori tipici di ottobre e non mancheranno piogge e temporali qualcuno anche forte.

A tutti voi come sempre l’augurio di passare giornate le più gradevoli possibile! La redazione di AssisiNews.