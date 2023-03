Meteo Assisi 24-26 marzo 2023: piena primavera, quasi come a maggio

Torna puntuale, come ogni venerdì, la rubrica curata da Luca Tiberti per Assisi News. Ovviamente le previsioni di oggi riguardano il meteo Assisi 24-26 marzo 2023.

Buongiorno e buon venerdì a tutti, primavera in “grande spolvero” in questa settimana che di marzo davvero non ha avuto niente se non il vedere i fiori e le piante che sbocciano, temperature con anomalie record anche di 12-14 gradi più alte del normale da pieno maggio con punte di temperature massime incredibili per marzo in pieno giorno anche di 24 gradi!

Attenzione però, marzo che “davanti ti scalda e dietro ti gela” riserverà il tradizionale colpo di coda invernale che nel corso della prossima settimana (grosso modo tra lunedì e giovedì) riporterà le temperature giù di diversi gradi, perciò (ve lo scrivo come anticipazione) non mettete via cappotti, sciarpe, cuffie e guanti perché torneranno a servirvi molto presto per 2-3 giorni, seguirà una nuova impennata termica.

Intanto come sempre andiamo però per gradi e vediamo assieme il tempo previsto per il fine settimana in arrivo con il meteo Assisi 24-26 marzo 2023, con uno sguardo come sempre attento anche all’Umbria:

Oggi venerdì e domani sabato: sembrerà maggio! La primavera nella sua massima espressione. Qualche velatura appanna-sole in transito, ma davvero nulla di più sole grande protagonista della scena. Caldo record e venti molto miti occidentali.

Domenica infine: peggioramento del tempo con ritorno di precipitazioni soprattutto dal pomeriggio a seguire (mattinata tra sole e nuvolosità che aumenta) temperature in diminuzione in concomitanza dell’arrivo delle precipitazioni anche a tratti temporalesche. Ventilazione li libeccio moderata.

Inizio di settimana e concludo: lunedì decisamente instabile come giornata con rovesci di pioggia a sfondo temporalesco, a seguire da martedì sembra profilarsi un raffreddamento del clima ma con scarse precipitazioni e rapido ritorno del sole in un contesto però freddo per il periodo. Sarà molto ventoso per venti da nord che ci faranno sembrare le temperature più fredde di quello che siano realmente.

A tutti voi e alle vostre famiglie come sempre l’augurio di trascorrere giornate serene e piacevoli! La redazione di Assisi News.

© Riproduzione riservata