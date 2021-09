Meteo Assisi 24-26 settembre 2021: venerdì sole estivo, poi più nuvoloso

Torna puntuale, come ogni venerdì, il meteo Assisi 24-26 settembre 2021, con la rubrica curata da Luca Tiberti per AssisiNews. Nel dettaglio le previsioni del meteo per la città serafica e per l’Umbria per questo weekend.

Buongiorno e un ben ritrovati ai nostri cari lettori, clima ancora pienamente estivo sulla nostra Umbria con temperature negli ultimi giorni vicine alle medie del periodo (le medie di settembre sono 23 gradi la massima e 13 gradi la minima). Capitolo diverso invece per quanto riguarda le precipitazioni che risultano ancora molto al di sotto del normale con ancora siccità diffusa su gran parte del nostro territorio. Importante sottolineare come per fine anno dobbiamo arrivare ad accumulare mediamente 800 mm di pioggia su gran parte delle località della regione e attualmente siamo sui 370 mm (per darvi un idea di quanto ancora dovrà piovere per arrivare all’obiettivo annuale) lecito dunque attendersi nei prossimi 3 mesi molte precipitazioni per recuperare il notevole gap accumulato.

Ma come sempre facciamo ordine e andiamo a vedere le previsioni del Meteo Assisi 24-26 settembre 2021, con uno sguardo attento anche all’Umbria:

Oggi venerdì: giornata pienamente estiva con sole protagonista della scena. Temperature massime intorno 28 gradi (+5 gradi oltre il normale) e minime invece intorno 13 gradi (in media). Ventilazione debole dai quadranti meridionali. Qualità dell’aria buona.

Sabato: giornata più nuvolosa, gli spazi di sole non mancheranno ma evidente sarà la presenza a tratti di nuvolosità di passaggio. Temperature massime in ulteriore salita fin verso i 29 gradi (+6 oltre il normale) e minime anche in salita fin verso i 16 gradi (+3 rispetto al normale). Giornata comunque tipicamente estiva. Ventilazione debole di libeccio (S-W).

Domenica: la giornata più grigia e nuvolosa della serie con brevi momenti di sole e rischio di locali rovesci di pioggia più probabili ed intensi su centro-nord della regione. Più caldo ancora rispetto alle precedenti giornate con punte addirittura di 30 gradi sulle pianure interne (+7 gradi sopra il normale). Ventilazione sempre meridionale in prevalenza. Attenzione, possibili lievi variazioni previsionali per questa giornata per quanto riguarda le precipitazioni che con queste correnti sono sempre di difficile previsione in termini sia di spazio che di tempistica!

Breve anticipazione, e concludo sul tempo per l’inizio della prossima settimana, che vedrà un lunedì ancora grigio e piovoso, seguono giornate con alternanza di sole e nuvole in un contesto termico comunque ancora estivo.

